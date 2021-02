Zginęło co najmniej 79 więźniów, władze publikują nagranie ze szturmu. "To nie jest przypadek, to konsekwencja"

Co najmniej 79 więźniów zginęło, a wielu zostało rannych podczas zamieszek w trzech zakładach karnych w Ekwadorze. W tłumieniu rozruchów, które wybuchły w poniedziałek, wzięło udział 800 policjantów. Władze opublikowały nagranie z wejścia służb bezpieczeństwa do więzienia w Guayaquil.

Do wybuchu zamieszek doszło w więzieniach w miejscowościach Guayaquil, Cuenca i Latacunga, w których przetrzymywanych jest 70 procent z całej liczby osadzonych w ekwadorskich zakładach karnych. Władze sugerowały we wtorek, że chodzi o konfrontację między rywalizującymi ze sobą grupami przestępczymi.

Prezydent: to, co wydarzyło się wczoraj, nie jest przypadkiem, jest konsekwencją

Jak wskazał prezydent, do zamieszek doszło po tym, jak władze zlikwidowały laboratoria przetwarzające kokainę i skonfiskowały 128 ton narkotyków przez cały 2020 rok, co jest rekordowym wynikiem dla Ekwadoru. - To, co wydarzyło się wczoraj, zostało zorganizowane poza więzieniami i wewnętrznie zorganizowane przez tych, którzy podważają władzę i handlują narkotykami na całym terytorium kraju - powiedział Moreno. - To, co wydarzyło się wczoraj, nie jest przypadkiem, jest konsekwencją - wskazał, dodając, że będzie szukał międzynarodowej pomocy w walce z krajową przestępczością.