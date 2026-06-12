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Świat

Tajemnicza śmierć Polki w Ekwadorze. "Obawiała się o swoje życie"

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monika silva czb
Policja w Ekwadorze
Źródło wideo: Reuters Archive
Władze Ekwadoru zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci Polki Moniki Silvy Koniuszek. Jej ciało odnaleziono w poniedziałek w miasteczku Montanita. Śmierć kobiety wywołała oburzenie wśród lokalnej społeczności.

Ekwadorskie władze poinformowały w czwartek, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci polskiej aktywistki, Moniki Silvy Koniuszek. Ciało kobiety odnaleziono w poniedziałek w jej domu w miasteczku Montanita w południowo-zachodniej części kraju.

Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg napisał na X, że nakazał, by "śledztwo zostało przeprowadzone z największą szybkością i przejrzystością, a fakty zostały w pełni wyjaśnione". Ekwadorska prokuratura zwróciła się w związku z tym o współpracę międzynarodową. Nie jest jednak jasne, do których krajów ekwadorscy śledczy zwrócili się o pomoc.

Agencja AFP przypomniała, że szef ekwadorskiego MSW początkowo odrzucił hipotezę o zabójstwie Silvy Koniuszek, a jako możliwą przyczynę śmierci kobiety podał samobójstwo. Szybko jednak zakwestionowano tę hipotezę.

Kim była Monika Silva Koniuszek?

Ekwadorski dziennik "El Comercio" napisał, że Silva Koniuszek mieszkała w tym kraju od ponad dziesięciu lat i była dobrze znaną postacią w prowincji Santa Elena. Polka kierowała fundacją La Integridad, zajmującą się pomocą humanitarną, ochroną praw człowieka oraz walką z korupcją. Kobieta ujawniała przypadki korupcji, w szczególności dotyczące nielegalnego obrotu gruntami z udziałem polityków, prania pieniędzy oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Polka zaangażowała się też w działania na rzecz wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza, który prowadził śledztwo w sprawie korupcji.

Śmierć kobiety wywołała falę oburzenia wśród lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych. AFP cytuje Alfonso Ortiza, szefa organizacji Mochica Sumpa, który powiedział, że Silva Koniuszek zwróciła się do ekwadorskich władz "o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie". Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią.

Jak pisała ekwadorska gazeta "El Universo" w środę, dziesiątki mieszkańców Manglaralto zebrało się w miejskim parku i zapaliło świeczki, modląc się za Polkę. "Domagali się sprawiedliwości dla cudzoziemki, która pokochała lokalne społeczności i broniła ich interesów. Twierdzili, że groźby, których doświadczała za życia, były powszechnie znane i publicznie nagłaśniane" - napisano.

- Nie mogła popełnić samobójstwa. Była matką dwóch małych dziewczynek, które bardzo kochała - powiedziała gazecie jedna z kobiet, która nie chciała ujawnić swojej tożsamości.

Delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze zaapelowała do władz w Quito o "szybkie" i "niezależne" śledztwo, które wyjaśni okoliczności śmierci polskiej aktywistki.

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Źródło: PAP, "El Universo", "El Comercio"
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Tagi:
EkwadorAmeryka ŁacińskaAmeryka Południowa
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
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