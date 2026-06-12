Świat Tajemnicza śmierć Polki w Ekwadorze. "Obawiała się o swoje życie" Oprac. Paulina Borowska |

Policja w Ekwadorze Źródło wideo: Reuters Archive

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Ekwadorskie władze poinformowały w czwartek, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci polskiej aktywistki, Moniki Silvy Koniuszek. Ciało kobiety odnaleziono w poniedziałek w jej domu w miasteczku Montanita w południowo-zachodniej części kraju.

Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg napisał na X, że nakazał, by "śledztwo zostało przeprowadzone z największą szybkością i przejrzystością, a fakty zostały w pełni wyjaśnione". Ekwadorska prokuratura zwróciła się w związku z tym o współpracę międzynarodową. Nie jest jednak jasne, do których krajów ekwadorscy śledczy zwrócili się o pomoc.

Agencja AFP przypomniała, że szef ekwadorskiego MSW początkowo odrzucił hipotezę o zabójstwie Silvy Koniuszek, a jako możliwą przyczynę śmierci kobiety podał samobójstwo. Szybko jednak zakwestionowano tę hipotezę.

Kim była Monika Silva Koniuszek?

Ekwadorski dziennik "El Comercio" napisał, że Silva Koniuszek mieszkała w tym kraju od ponad dziesięciu lat i była dobrze znaną postacią w prowincji Santa Elena. Polka kierowała fundacją La Integridad, zajmującą się pomocą humanitarną, ochroną praw człowieka oraz walką z korupcją. Kobieta ujawniała przypadki korupcji, w szczególności dotyczące nielegalnego obrotu gruntami z udziałem polityków, prania pieniędzy oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Polka zaangażowała się też w działania na rzecz wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza, który prowadził śledztwo w sprawie korupcji.

¡LAMENTABLE!#ATENCIÓN

Encontraron sin vida en su domicilio a la activista anticorrupción, Monika Silva, también era presidenta de la Fundación La Integridad, quien en los últimos años se convirtió en una de las voces más visibles en la denuncia de presuntas redes de corrupción,… pic.twitter.com/J2zy46DpIK — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) June 9, 2026 Rozwiń

Śmierć kobiety wywołała falę oburzenia wśród lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych. AFP cytuje Alfonso Ortiza, szefa organizacji Mochica Sumpa, który powiedział, że Silva Koniuszek zwróciła się do ekwadorskich władz "o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie". Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią.

Jak pisała ekwadorska gazeta "El Universo" w środę, dziesiątki mieszkańców Manglaralto zebrało się w miejskim parku i zapaliło świeczki, modląc się za Polkę. "Domagali się sprawiedliwości dla cudzoziemki, która pokochała lokalne społeczności i broniła ich interesów. Twierdzili, że groźby, których doświadczała za życia, były powszechnie znane i publicznie nagłaśniane" - napisano.

- Nie mogła popełnić samobójstwa. Była matką dwóch małych dziewczynek, które bardzo kochała - powiedziała gazecie jedna z kobiet, która nie chciała ujawnić swojej tożsamości.

Delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze zaapelowała do władz w Quito o "szybkie" i "niezależne" śledztwo, które wyjaśni okoliczności śmierci polskiej aktywistki.

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