Świat

Lider potężnego gangu aresztowany. "Niektórzy uznali go za zmarłego"

Wilmer Geovanny Chavarria Barre, znany jako "Pipo", aresztowany w Hiszpanii
Zamieszki w zakładzie karnym w Ekwadorze
Źródło: Reuters
W Hiszpanii aresztowano przywódcę jednego z dwóch największych gangów narkotykowych w Ekwadorze - Los Lobos. Wilmer Geovanny Chavarria Barre, znany jako "Pipo", według władz jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej 400 osób.

Informację o aresztowaniu "Pipo" przekazał prezydent Ekwadoru Daniel Noboa. "Schwytaliśmy najbardziej poszukiwanego przestępcę. Dziś mafie cofają się. Dziś wygrywa Ekwador" - napisał na portalu X. Operację przeprowadzono w ramach współpracy służb ekwadorskich i hiszpańskich.

Wilmer Geovanny Chavarria Barre, znany jako "Pipo", został aresztowany w Maladze na południu Hiszpanii, po przybyciu na lotnisko z Maroka pod fałszywym nazwiskiem, podała w mediach społecznościowych hiszpańska policja.

Poszukiwany w USA, ukrywał się w Polsce, wpadł we Francji. 51-latek zatrzymany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poszukiwany w USA, ukrywał się w Polsce, wpadł we Francji. 51-latek zatrzymany

Kim jest Geovanny Chavarria Barre

Chavarria w 2021 roku upozorował własną śmierć. Według BBC jego rodzina twierdziła, że mężczyzna zmarł na zawał serca, spowodowany Covid-19. Następnie uzyskał nową tożsamość i przeniósł się do Europy. Stamtąd według prezydenta Noboi miał zlecać zabójstwa w Ekwadorze i zarządzać szlakami narkotykowymi. "Niektórzy uznali go za zmarłego, my szukaliśmy go w jego własnym piekle" - napisał Noboa na X.

Ekwadorski minister spraw wewnętrznych John Reimberg poinformował na portalu X, że Chavarria jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej 400 osób oraz kierowanie operacjami przestępczymi z więzień, w których przebywał w latach 2011-2019. "Dzisiaj jest historyczny dzień dla Ekwadoru. Uderzyliśmy na najwyższym szczeblu struktury przestępczej" - podkreślił.

Los Lobos to obecnie najsilniejsza grupa przestępcza w Ekwadorze, rywalizująca z innym gangiem, Los Choneros. We wrześniu administracja prezydenta Donalda Trumpa uznała dwa główne ekwadorskie gangi za "zagraniczne organizacje terrorystyczne".

Sytuacja w Ekwadorze

Położenie Ekwadoru - między Kolumbią i Peru, które uchodzą za dwóch głównych eksporterów kokainy na świecie - sprawia, że w kraju dochodzi do częstych walk między organizacjami przestępczymi. Starcia mają często bardzo brutalny przebieg.

Według danych rządowych, przytaczanych przez AFP, ponad 70 procent całej produkowanej na świecie kokainy przechodzi obecnie przez ekwadorskie porty.

W ostatnich latach Ekwador boryka się też z częstymi wybuchami niepokojów w zakładach karnych. Rząd Noboi przypisuje te starcia kartelom narkotykowym. W zeszłym tygodniu 300 więźniów, określonych przez władze jako "najbardziej niebezpieczni", trafiło do nowego megawięzienia w Ekwadorze. Dzień wcześniej, w więzieniu Machala na południowym zachodzie kraju, doszło do zamieszek, w których śmierć poniosło 31 osadzonych. Od 2021 roku w zakładach karnych zginęło około 500 osób.

Pierwszy transport do megawięzienia. Wśród "najbardziej niebezpiecznych" były wiceprezydent
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwszy transport do megawięzienia. Wśród "najbardziej niebezpiecznych" były wiceprezydent

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, Reuters, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/policia

Hiszpania Ekwador
