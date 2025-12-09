Logo strona główna
Świat

Kilkanaście ciał w więzieniu. Sprawę bada policja

Służby przed więzieniem w Machala w Ekwadorze
13 martwych osadzonych znalezionych w więzieniu. Policja bada sprawę
Źródło: Reuters
W niedzielę w ekwadorskim więzieniu znaleziono ciała co najmniej 13 więźniów. Sprawa jest wyjaśniana przez służby, w ostatnich miesiącach przez ten zakład karny przetacza się fala przemocy.

Ciała co najmniej 13 więźniów przebywających w placówce w ekwadorskim Machala znaleziono w niedzielę po tym, jak na zewnątrz więzienia eksplodował ładunek wybuchowy. Nie jest jednak jasne, czy ma to bezpośredni związek ze śmiercią osadzonych. O znalezieniu ciał poinformowała krajowa służba więzienna SNAI w poniedziałek.

Na miejsce przyjechała policja. W ośrodku przeprowadzono interwencję oraz kontrolę. Jak podało SNAI, przeprowadzane są sekcje zwłok oraz procedury mające na celu ustalenie przyczyn zgonu więźniów.

Przemoc w ekwadorskim więzieniu

Niedzielne wydarzenia były ostatnimi z serii aktów przemocy w więzieniu Machala w tym roku. W ubiegłym miesiącu w wyniku starć pomiędzy rywalizującymi ze sobą gangami Los Lobos i Sao-Box zginęło co najmniej 31 więźniów, w tym 27 wskutek uduszenia - pisze CNN. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.

ekwador
Zamieszki w zakładzie karnym w Ekwadorze
Źródło: Reuters

We wrześniu w Machala w wyniku innego aktu przemocy zginęło z kolei 14 więźniów i strażnik, którego zastrzelono w jednej z cel.

paulina
Ekwador. Starcia gangów ze strażnikami w więzieniu, 14 ofiar śmiertelnych
Źródło: Reuters

Od 2020 roku w więzieniach w Ekwadorze zamordowano ponad 600 więźniów - można przeczytać w raporcie Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka (IACHR). 26 listopada IACHR ponownie wyraziło zaniepokojenie utrzymującą się przemocą w więzieniach i zaapelowało do państwa o podjęcie natychmiastowych działań w celu zagwarantowania praw więźniów.

Reakcja władz

Rząd prezydenta Daniela Noboi, który głosi twardą walkę z przestępczością, przypisuje te starcia kartelom narkotykowym rywalizującym o wpływy. Jak pisze CNN, lokalne ministerstwo spraw wewnętrznych przyznaje, że ekwadorskie więzienia nie są już dostosowane do obecnego poziomu przestępczości. W zakładach karnych rozmieszczono wojsko oraz policję, ale nie powstrzymuje to fali przemocy.

Położenie Ekwadoru - między Kolumbią i Peru, które uchodzą za dwóch największych na świecie eksporterów kokainy - sprawia, że w kraju dochodzi do częstych walk między organizacjami przestępczymi, które mają często bardzo brutalny przebieg.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: LUIS SUAREZ/AFP/East News

