Kilkanaście ciał w więzieniu. Sprawę bada policja

Ciała co najmniej 13 więźniów przebywających w placówce w ekwadorskim Machala znaleziono w niedzielę po tym, jak na zewnątrz więzienia eksplodował ładunek wybuchowy. Nie jest jednak jasne, czy ma to bezpośredni związek ze śmiercią osadzonych. O znalezieniu ciał poinformowała krajowa służba więzienna SNAI w poniedziałek.

Na miejsce przyjechała policja. W ośrodku przeprowadzono interwencję oraz kontrolę. Jak podało SNAI, przeprowadzane są sekcje zwłok oraz procedury mające na celu ustalenie przyczyn zgonu więźniów.

Przemoc w ekwadorskim więzieniu

Niedzielne wydarzenia były ostatnimi z serii aktów przemocy w więzieniu Machala w tym roku. W ubiegłym miesiącu w wyniku starć pomiędzy rywalizującymi ze sobą gangami Los Lobos i Sao-Box zginęło co najmniej 31 więźniów, w tym 27 wskutek uduszenia - pisze CNN. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.

We wrześniu w Machala w wyniku innego aktu przemocy zginęło z kolei 14 więźniów i strażnik, którego zastrzelono w jednej z cel.

Od 2020 roku w więzieniach w Ekwadorze zamordowano ponad 600 więźniów - można przeczytać w raporcie Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka (IACHR). 26 listopada IACHR ponownie wyraziło zaniepokojenie utrzymującą się przemocą w więzieniach i zaapelowało do państwa o podjęcie natychmiastowych działań w celu zagwarantowania praw więźniów.

Reakcja władz

Rząd prezydenta Daniela Noboi, który głosi twardą walkę z przestępczością, przypisuje te starcia kartelom narkotykowym rywalizującym o wpływy. Jak pisze CNN, lokalne ministerstwo spraw wewnętrznych przyznaje, że ekwadorskie więzienia nie są już dostosowane do obecnego poziomu przestępczości. W zakładach karnych rozmieszczono wojsko oraz policję, ale nie powstrzymuje to fali przemocy.

Położenie Ekwadoru - między Kolumbią i Peru, które uchodzą za dwóch największych na świecie eksporterów kokainy - sprawia, że w kraju dochodzi do częstych walk między organizacjami przestępczymi, które mają często bardzo brutalny przebieg.

