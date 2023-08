Wiadomo kim są podejrzani o zabójstwo kandydata na prezydenta Ekwadoru

Wiadomo kim są podejrzani w sprawie zabójstwa

Zapata poinformował, że ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, iż cała szóstka podejrzanych pochodzi z Kolumbii i należy do zorganizowanych grup przestępczych. Jak wymienił, są to Andres M., Jose N., Eddy G., Camilo R., Jules C., a także Jhon R. Władze przekazały wcześniej, że siódmy sprawca, który miał strzelać do Villavicencio, zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas strzelaniny. On również jest narodowości kolumbijskiej, ale jego tożsamości nie podano.