Dziennikarze otrzymują paczki z materiałami wybuchowymi. W siedzibie telewizji doszło do eksplozji

Chiny dostarczyły Rosji drony i części do nich o wartości ponad 12 milionów dolarów - podał "New York Times". Według dziennika wskazuje to na "cichą współpracę" między tymi państwami. Jak dodała gazeta, nie wiadomo, czy chińskie drony zawierają amerykańskie technologie, które naruszałyby amerykańskie przepisy dotyczące sankcji po brutalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.