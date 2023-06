Mieszkanka Ekwadoru najpierw ocknęła się w trumnie, po tygodniu walki o życie zmarła

76-latka obudziła się po czterech godzinach w trumnie

Do niecodziennej sytuacji doszło 9 czerwca. Rano Bella Montoya została przewieziona do szpitala w Babahoyo w związku z "przypuszczeniem udaru". Na miejscu doszło u niej do "zatrzymania krążenia i oddechu", co w połączeniu z "brakiem reakcji na próby reanimacji" skłoniło lekarzy do stwierdzenia jej zgonu.