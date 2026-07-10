Świat Akcja służb w Ekwadorze, 18 gangsterów zatrzymanych. Wśród nich Polak

USA i Ekwador rozpoczęły operację wymierzoną w kartele narkotykowe w Ekwadorze Źródło zdj. gł.: X/PoliciaEcuador

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek rano (czasu miejscowego) ekwadorska policja przeprowadziła jednocześnie szereg operacji przeciwko grupie w prowincjach Esmeraldas, Guayas, Azuay i El Oro w koordynacji z Europolem - napisano w komunikacie prokuratury, zamieszczonym na platformie X. "18 osób zostało zatrzymanych za domniemaną działalność w gangu, który przypuszczalnie miał związki z mafiami: polską i albańską, jak również z grupami przestępczymi z Kolumbii i Ekwadoru. Organizacja miała się zajmować międzynarodowym przemytem narkotyków drogą morską do państw Europy" - napisano.

#ATENCIÓN



GOLPE AL NARCOTRÁFICO: 18 PRESUNTOS INTEGRANTES DE UNA RED CRIMINAL TRANSNACIONAL FUERON CAPTURADOS EN LA OPERACIÓN “GRAN FÉNIX 43 - AZKABAN”



En el marco de la #EstrategiaOperacional3D, la #PolicíaEcuador, bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado y en… pic.twitter.com/vRRXNjxGjy — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 9, 2026 Rozwiń Źródło: X

Ekwadorskie służby zatrzymały Polaka, podejrzany o handel bronią

Wśród zatrzymanych jest obywatel Albanii Daci P., domniemany lider grupy. Podejrzany o zajmowanie kierowniczego stanowiska w gangu jest również obywatel Polski Tomasz J., który przebywa obecnie w areszcie w związku z podejrzeniami o handel bronią - dodano w komunikacie.

Podczas operacji przejęto urządzenie GPS, 14 telefonów komórkowych i gotówkę - poinformowała prokuratura, nie precyzując kwoty.

Interwencja ekwadorskiej policji Źródło zdjęcia: X/PoliciaEcuador

Według ustaleń dziennika "El Universo" 11 osób zatrzymano podczas czwartkowych operacji, a siedmiu, w tym Polak, trafiło do aresztów już wcześniej, w ostatnich tygodniach. Gazeta podała również, że oprócz Polaka i Albańczyka w organizacji działali obywatele Ekwadoru.

Polak był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

W czerwcu ekwadorskie media informowały o zatrzymaniu 48-letniego Polaka Tomasza J., posiadającego również obywatelstwo Ekwadoru, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za handel narkotykami.

Ekwadorscy śledczy podejrzewają, że pełnił on rolę pośrednika pomiędzy organizacjami przestępczymi w Europie a ekwadorskimi gangami, takimi jak Los Lobos czy Los Choneros - podał dziennik "Expreso".

Ekwador sąsiaduje z Kolumbią, największym producentem kokainy na świecie, i odgrywa kluczową rolę w globalnym przemycie. Miejscowe grupy przestępcze, w porozumieniu z kolumbijskimi kartelami, przerzucają kolumbijską kokainę do ekwadorskich portów, skąd następnie wysyłana jest drogą morską do USA czy Europy.

OGLĄDAJ: Wydanie z 9.07.2026