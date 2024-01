Groźny przestępca zniknął z więzienia, w całym kraju ogłoszono stan wyjątkowy

Noboa o stanie wyjątkowym w Ekwadorze

- Wydałem jasne i precyzyjne instrukcje wojsku i dowódcom policji, by interweniowali w więzieniach. Właśnie podpisałem dekret o stanie wyjątkowym, by siły zbrojne miały pełne polityczne i prawne poparcie dla swoich działań - powiedział Noboa. - Nie będziemy negocjować z terrorystami ani nie spoczniemy, póki nie przywrócimy pokoju wszystkim Ekwadorczykom - dodał prezydent. Noboa objął swój urząd w listopadzie 2023 roku po pełnej przemocy kampanii wyborczej, podczas której zamordowany został inny kandydat na prezydenta, Fernando Villavicencio. Villamar podejrzewany jest o odegranie roli w tym zabójstwie.

Gang Los Choneros - czym jest

O zniknięciu Villamara z więzienia w mieście Guayaquil służby poinformowały w niedzielę. Przebywał on w nim od 2011 roku, kiedy to został skazany na 34 lata za liczne przestępstwa, w tym morderstwo i przemyt narkotyków. Los Choneros, na którego czele stoi, to potężny gang, który według władz związany jest z morderstwami, wymuszeniami, handlem narkotykami oraz oskarżany jest o kontrolowanie głównych więzień w kraju.