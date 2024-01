Ekwador prowadzi wojnę z gangami. Pierwszego dnia starć zginęło 10 osób, a 70 zostało aresztowanych

Co najmniej 130 strażników więziennych i innych pracowników systemu penitencjarnego było w środę przetrzymywanych jako zakładnicy przez osadzonych w co najmniej pięciu więzieniach na terenie kraju – przekazała agencja Reutera.

Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa wydał we wtorek dekret, w którym uznał, że w kraju trwa "wewnętrzny konflikt zbrojny". Nakazał mobilizację wojska i policji, by "zneutralizowały" 22 zorganizowane grupy przestępcze, które określił jako organizacje terrorystyczne. Dzień wcześniej wprowadził w całym kraju stan wyjątkowy i godzinę policyjną.

Zamieszki w Ekwadorze

Wśród zatrzymanych jest 13 napastników, którzy z bronią w rękach i z kominiarkami na twarzach wdarli się we wtorek do studia telewizji TC, przerywając program na żywo. Postawiono im zarzut terroryzmu, za co grozi od 10 do 13 lat więzienia – poinformowała prokuratura generalna.