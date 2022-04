Sąd zdecydował w sprawie ekstradycji Assange'a. Jego sprawa trafi na biurko ministra spraw wewnętrznych

Sąd w Londynie wydał formalny nakaz ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Juliana Assange'a, założyciela demaskatorskiego portalu WikiLeaks. Nakaz nie przesądza jeszcze, że do ekstradycji dojdzie, ale jest krokiem w stronę zakończenia ciągnącej się od lat sprawy. Teraz o losie Assange'a zadecyduje szefowa brytyjskiego MSW.

Wydany przez sąd magistracki gminy Westminster nakaz jest konsekwencją marcowej decyzji Sądu Najwyższego, który nie zgodził się na złożenie przez Juliana Assange'a apelacji od wyroku sądu niższej instancji zezwalającego na jego ekstradycję. Nakaz trafi teraz do zatwierdzenia przez brytyjską minister spraw wewnętrznych Priti Patel, ale od podjętej przez nią decyzji prawnicy Assange'a nadal będą mogli się odwołać.

Potwierdził w tym czasie swoje nazwisko, datę urodzenia oraz to, że rozumie, co się dzieje wokół jego osoby. Sędzia przekazał mu, że jest zobowiązany przesłać jego sprawę do szefowej MSW w celu podjęcia decyzji o ekstradycji.