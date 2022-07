Ekstradycja barona narkotykowego Rocco Morabito powiązanego z mafią. Wrócił do Włoch

Rocco Morabito, baron narkotykowy powiązany z mafią 'Ndrangheta, wylądował w środę we Włoszech, gdzie spędzi 30 lat w celi. 55-letni mężczyzna uciekł w 2019 roku z urugwajskiego więzienia, gdzie czekał na ekstradycję, i od tamtego czasu był ścigany czerwoną notą Interpolu. Zbiega zatrzymano w ubiegłym roku w Brazylii. Włoskiego wymiaru sprawiedliwości unikał przez łącznie 23 lata.

Jak poinformował w środę Interpol, Rocco Morabito został skutecznie poddany ekstradycji z Brazylii do Włoch. Mężczyzna jest powiązany z jedną z największych we włoskiej historii grup przestępczych. Według przedstawicieli włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, których cytuje agencja Reuters, Morabito uznawany jest za jednego z najważniejszych pośredników w międzynarodowym handlu narkotykami. "Był to jeden z najbardziej poszukiwanych zbiegów świata" - przekazał Interpol. Jak wynika z informacji przekazanych przez międzynarodową organizację policyjną 55-latek był jednym z przywódców mafii 'Ndrangheta.