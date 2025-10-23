Eksplozje w rosyjskich zakładach amunicji. Prawie 2000 kilometrów od linii frontu

Gubernator obwodu czelabińskiego Aleksiej Teksler potwierdził informację o wybuchach. Jego zdaniem w rezultacie eksplozji, do których doszło w Kopiejsku, zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Przewieziono je do szpitala w stanie ciężkim. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe.
Według doniesień medialnych początkowo doszło do dwóch eksplozji, a wkrótce potem do trzeciej. W sieci pojawiły się nagrania z wybuchów. Kopiejsk znajduje się w obwodzie czelabińskim na rosyjskim Uralu, to około 1800 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjska państwowa korporacja Rostiech (Rostec) jest właścicielem zakładów Płastmass.
Nie ujawniono przyczyn incydentu. Portal Ostorożno Nowosti powiadomił o ataku dronów na fabrykę, jednak Teksler zdementował tę informację. Mimo to po eksplozjach w innym mieście regionu w Czelabińsku wydano ostrzeżenie o obecności bezzałogowego statku powietrznego - przekazali naoczni świadkowie, z których powołuje się kanał Astra.
Eksplozje i syreny alarmowe w Czelabińsku
Zdaniem portalu Nexta za eksplozje w Czelabińsku odpowiadają ukraińskie drony.
"Tymczasem na obrzeżach rosyjskiego Czelabińska. Podobno jest to lokalne duże wojskowe przedsiębiorstwo produkcyjne, a rosyjskie miasto słyszy syreny nalotowe. To około 1800 km od granicy z Ukrainą" - relacjonował w mediach społecznościowych ukraiński dziennikarz Illia Ponomarenko.
