Eksplozje w rosyjskich zakładach amunicji. Prawie 2000 kilometrów od linii frontu

Gubernator obwodu czelabińskiego Aleksiej Teksler potwierdził informację o wybuchach. Jego zdaniem w rezultacie eksplozji, do których doszło w Kopiejsku, zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Przewieziono je do szpitala w stanie ciężkim. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe.

Według doniesień medialnych początkowo doszło do dwóch eksplozji, a wkrótce potem do trzeciej. W sieci pojawiły się nagrania z wybuchów. Kopiejsk znajduje się w obwodzie czelabińskim na rosyjskim Uralu, to około 1800 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjska państwowa korporacja Rostiech (Rostec) jest właścicielem zakładów Płastmass.

Nie ujawniono przyczyn incydentu. Portal Ostorożno Nowosti powiadomił o ataku dronów na fabrykę, jednak Teksler zdementował tę informację. Mimo to po eksplozjach w innym mieście regionu w Czelabińsku wydano ostrzeżenie o obecności bezzałogowego statku powietrznego - przekazali naoczni świadkowie, z których powołuje się kanał Astra.

Eksplozje i syreny alarmowe w Czelabińsku

Zdaniem portalu Nexta za eksplozje w Czelabińsku odpowiadają ukraińskie drony.

⚡️ Ukrainian drones attacked Chelyabinsk — at least three explosions were reported



So much for “everything under control.” The strikes have now reached as far as the Urals — and at this rate, Ukrainian drones could soon be hitting targets in Siberia and the Far East



By the way,… pic.twitter.com/u9g0kyzGph — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025 Rozwiń Eksplozje w rosyjskim obwodzie czelabińskim Źródło: X

"Tymczasem na obrzeżach rosyjskiego Czelabińska. Podobno jest to lokalne duże wojskowe przedsiębiorstwo produkcyjne, a rosyjskie miasto słyszy syreny nalotowe. To około 1800 km od granicy z Ukrainą" - relacjonował w mediach społecznościowych ukraiński dziennikarz Illia Ponomarenko.

Meanwhile in the outskirts of Russia’s Chelyabinsk.



Reportedly, it’s a local major military production enterprise, and the Russian city is hearing air raid sirens.



That’s about 1,800 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/MecDqBMKUk — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 22, 2025 Rozwiń Eksplozje w obwodzie czelabińskim Źródło: X

