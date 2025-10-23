Logo strona główna
Świat

Eksplozje w rosyjskich zakładach amunicji. Prawie 2000 kilometrów od linii frontu

Eksplozje pod Czelabińskiem
Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Baszkortostanie
Źródło: Reuters
W nocy ze środy na czwartek doszło do eksplozji w rosyjskich zakładach Płastmass produkujących materiały wybuchowe i amunicję - podał w czwartek niezależny portal Nowaja Gazieta, powołując się na wiadomości przekazywane w komunikatorze Telegram. Fabryka znajduje się w oddalonym o 1800 kilometrów od linii frontu Kopiejsku w obwodzie czelabińskim. Według władz lokalnych są ofiary śmiertelne. 

Gubernator obwodu czelabińskiego Aleksiej Teksler potwierdził informację o wybuchach. Jego zdaniem w rezultacie eksplozji, do których doszło w Kopiejsku, zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Przewieziono je do szpitala w stanie ciężkim. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe.

Według doniesień medialnych początkowo doszło do dwóch eksplozji, a wkrótce potem do trzeciej. W sieci pojawiły się nagrania z wybuchów. Kopiejsk znajduje się w obwodzie czelabińskim na rosyjskim Uralu, to około 1800 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjska państwowa korporacja Rostiech (Rostec) jest właścicielem zakładów Płastmass.

Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty

Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty

Uderzyli 1400 kilometrów od granicy. "Na tyłach Rosji nie ma bezpiecznych miejsc"

Uderzyli 1400 kilometrów od granicy. "Na tyłach Rosji nie ma bezpiecznych miejsc"

Nie ujawniono przyczyn incydentu. Portal Ostorożno Nowosti powiadomił o ataku dronów na fabrykę, jednak Teksler zdementował tę informację. Mimo to po eksplozjach w innym mieście regionu w Czelabińsku wydano ostrzeżenie o obecności bezzałogowego statku powietrznego - przekazali naoczni świadkowie, z których powołuje się kanał Astra.

Eksplozje i syreny alarmowe w Czelabińsku

Zdaniem portalu Nexta za eksplozje w Czelabińsku odpowiadają ukraińskie drony.

"Tymczasem na obrzeżach rosyjskiego Czelabińska. Podobno jest to lokalne duże wojskowe przedsiębiorstwo produkcyjne, a rosyjskie miasto słyszy syreny nalotowe. To około 1800 km od granicy z Ukrainą" - relacjonował w mediach społecznościowych ukraiński dziennikarz Illia Ponomarenko. 

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

TAGI:
