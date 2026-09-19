Świat Eksplozje w stolicy Arabii Saudyjskiej. Pożar obok lotniska Oprac. Filip Czerwiński |

Dym obok lotniska w Rijadzie (19 września 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Serwis Flightradar24 poinformował w sobotę o "poważnych zakłóceniach" na międzynarodowym lotnisku w Rijadzie. Port otrzymał najwyższy poziom zakłóceń w klasyfikacji serwisu, a część lotów została odwołana lub opóźniona.

W pobliżu lotniska tego dnia widać było płomienie i czarny dym, co nagrali użytkownicy mediów społecznościowych.

Dym obok lotniska w Rijadzie Źródło zdjęcia: Reuters

Ostrzeżenie przed atakiem z powietrza

Wcześniej, w nocy, mieszkańcy Rijadu otrzymali na telefony ostrzeżenie przed "wrogim zagrożeniem z powietrza" i wezwanie do pozostania w budynkach. Według dziennikarzy AFP po ogłoszeniu alarmu w mieście słychać było dwie silne eksplozje. Ostrzeżenie odwołano około pół godziny później.

Był to pierwszy taki alarm w Rijadzie od wznowienia w lipcu walk Arabii Saudyjskiej z jemeńskimi rebeliantami Huti. W ostatnich dniach ich ataki na królestwo nasiliły się. Wcześniej uderzenia były wymierzone głównie w instalacje naftowe i bazy wojskowe na południu kraju oraz na wybrzeżu Morza Czerwonego.

Władze Arabii Saudyjskiej nie podały dotąd, co dokładnie było przyczyną alarmu w Rijadzie, ani czy w wyniku nocnych wydarzeń ktoś zginął lub został ranny. Nie poinformowały również o ewentualnych zniszczeniach.

Wojna z Huti zaostrza się

W związku z ostrzałem Rijadu, a także wcześniejszymi ostrzałami innych miast kraju, polskie MSZ zaleca unikanie podróży do Arabii Saudyjskiej. Osoby przebywające w królestwie powinny stosować się do ogłaszanych przez władze alarmów przeciwlotniczych i innych zaleceń.

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Stolica Arabii Saudyjskiej była atakowana wcześniej podczas wojny regionalnej rozpoczętej pod koniec lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. W marcu dron uderzył m.in. w ambasadę USA w Rijadzie.

Arabia Saudyjska oskarżyła w środę Huti o próbę ataku na Mekkę - święte miasto islamu, odwiedzane co roku przez miliony pielgrzymów. Incydent ten - któremu Huti zaprzeczyli - spotkał się z powszechnym potępieniem w świecie muzułmańskim. W odpowiedzi na działania Huti Saudyjczycy prowadzą codzienne bombardowania kontrolowanych przez nich obszarów Jemenu, choć jak dotąd nie zdołali powstrzymać ich ofensywy.