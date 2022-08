Eksplozje na Krymie. Władze każą zatajać informacje o wybuchach, rosyjscy wojskowi opuszczają półwysep

9 sierpnia doszło do eksplozji na lotnisku wojskowym Saki koło Nowofedoriwki na Krymie, w wyniku czego zniszczonych lub uszkodzonych zostało około 20 rosyjskich samolotów. Natomiast 16 sierpnia wybuchł pożar w podstacji transformatorowej w mieście Dżankoj i doszło do detonacji magazynu amunicji w pobliskiej wsi Majske.

Okupanci chcą "zapobiec panice"

W sobotę ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że rosyjska administracja na anektowanym Krymie każe zatajać na wszelkie sposoby eksplozje, do których coraz częściej dochodzi w obiektach militarnych i magazynach amunicji na półwyspie. Według wywiadu rozkaz taki wydał wiceminister obrony Rosji Dmitrij Bułgakow. "Gdy informacje o zniszczeniu obiektów wojskowych przedostaną się do opinii publicznej, okupanci będą mówić o niedbalstwie czy nieostrożności (...), by zapobiec jeszcze większej panice" - oświadczył HUR. Wyraził przypuszczenie, że wskazując rzekomych winnych, rosyjskie władze będą zapowiadać pociągnięcie ich do odpowiedzialności.