Wybuch podwodnego wulkanu. Japońskie władze odwołują stan zagrożenia tsunami

Tysiące ludzi ewakuowanych

Wcześniej w niedzielę podano, że co najmniej 210 tysięcy mieszkańców Japonii otrzymało od władz lokalnych nakaz ewakuacji z powodu zagrożenia tsunami. Nakaz dotyczył mieszkańców szeregu obszarów w północno-wschodnich prefekturach Aomori, Iwate i Miyagi, Chiba, Kochi, a także południowo-zachodnia Miyazaki i Kagoshima.

Ostrzeżenie dla mieszkańców Kalifornii, Hawajów i Alaski

Japońskie władze ostrzegły w sobotę mieszkańców Kalifornii w tym San Diego przed tsunami. Jak podała telewizja FOX fale wywołane przez erupcję wulkanu zaczęły docierać do kalifornijskiego wybrzeża w sobotę rano. Ich wielkość oszacowano na jedynie od 30.5 cm do ok. 1 metra. Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) w Los Angeles zwracała jednak uwagę, że mogą tworzyć przez wiele godzin niebezpieczne prądy".