Eksplozja w węgierskim zakładzie. Jedna osoba nie żyje, są ranni
Według wstępnych informacji jedna osoba zginęła, a siedem zostało poważnie rannych w wyniku eksplozji w zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaujvaros - poinformował premier w mediach społecznościowych. Przekazał, że "jak dotąd nie wykryto stężeń substancji niebezpiecznych przekraczających wartości graniczne".
Dodał, że na miejsce pojechali prezes MOL Zsolt Hernadi i minister energii Istvan Kapitany. Na zdjęciu opublikowanym przez szefa węgierskiego rządu widać kłęby dymu i ogień w miejscu eksplozji.
"Według naszych aktualnych informacji (...) doszło do eksplozji sprężarki" - napisał na Facebooku Kapitany. "Składam szczere kondolencje rodzinie zmarłego. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszkodowanym i ich rodzinom jak najszybsze wsparcie"- dodał minister.
Na miejscu straż pożarna i śmigłowce ratunkowe
Minister zdrowia, Zsolt Hegedus, zapewnił, że możliwości ratunkowe i szpitalne są wystarczające. Ranni są leczeni w Debreczynie i Miszkolcu - dodał szef resortu zdrowia.
Służba ds. zarządzania kryzysowego poinformowała, że na miejsce wysłano kilka wozów strażackich z Tiszaujvarosu i Miszkolca. Ogień gaszono z kilku stron przy użyciu działek wodnych i piany gaśniczej.