Świat

Eksplozja w węgierskim zakładzie. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Eksplozja w węgierskim zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaujvaros
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: x.com/magyarpeterMP
W zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaujvaros na wschodzie Węgier doszło do eksplozji. Jedna osoba nie żyje, są ranni - przekazał premier Peter Magyar.

Według wstępnych informacji jedna osoba zginęła, a siedem zostało poważnie rannych w wyniku eksplozji w zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaujvaros - poinformował premier w mediach społecznościowych. Przekazał, że "jak dotąd nie wykryto stężeń substancji niebezpiecznych przekraczających wartości graniczne".

Dodał, że na miejsce pojechali prezes MOL Zsolt Hernadi i minister energii Istvan Kapitany. Na zdjęciu opublikowanym przez szefa węgierskiego rządu widać kłęby dymu i ogień w miejscu eksplozji.

"Według naszych aktualnych informacji (...) doszło do eksplozji sprężarki" - napisał na Facebooku Kapitany. "Składam szczere kondolencje rodzinie zmarłego. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszkodowanym i ich rodzinom jak najszybsze wsparcie"- dodał minister.

Na miejscu straż pożarna i śmigłowce ratunkowe

Minister zdrowia, Zsolt Hegedus, zapewnił, że możliwości ratunkowe i szpitalne są wystarczające. Ranni są leczeni w Debreczynie i Miszkolcu - dodał szef resortu zdrowia.

Służba ds. zarządzania kryzysowego poinformowała, że na miejsce wysłano kilka wozów strażackich z Tiszaujvarosu i Miszkolca. Ogień gaszono z kilku stron przy użyciu działek wodnych i piany gaśniczej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
WęgryPeter Magyar
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
