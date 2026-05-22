Eksplozja w węgierskim zakładzie. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Eksplozja w węgierskim zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaujvaros

Według wstępnych informacji jedna osoba zginęła, a siedem zostało poważnie rannych w wyniku eksplozji w zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaujvaros - poinformował premier w mediach społecznościowych. Przekazał, że "jak dotąd nie wykryto stężeń substancji niebezpiecznych przekraczających wartości graniczne".

Dodał, że na miejsce pojechali prezes MOL Zsolt Hernadi i minister energii Istvan Kapitany. Na zdjęciu opublikowanym przez szefa węgierskiego rządu widać kłęby dymu i ogień w miejscu eksplozji.

In Tiszaújváros, an explosion occurred this morning at the MOL Olefin-1 hazardous industrial facility during restart operations following maintenance work. According to initial information, one person has died and seven others have suffered severe burn injuries. Firefighting… pic.twitter.com/77JyYNmBft — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 22, 2026 Rozwiń Magyar o eksplozji w zakładzie petrochemicznym MOL Źródło: X

"Według naszych aktualnych informacji (...) doszło do eksplozji sprężarki" - napisał na Facebooku Kapitany. "Składam szczere kondolencje rodzinie zmarłego. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszkodowanym i ich rodzinom jak najszybsze wsparcie"- dodał minister.

Na miejscu straż pożarna i śmigłowce ratunkowe

Minister zdrowia, Zsolt Hegedus, zapewnił, że możliwości ratunkowe i szpitalne są wystarczające. Ranni są leczeni w Debreczynie i Miszkolcu - dodał szef resortu zdrowia.

Służba ds. zarządzania kryzysowego poinformowała, że na miejsce wysłano kilka wozów strażackich z Tiszaujvarosu i Miszkolca. Ogień gaszono z kilku stron przy użyciu działek wodnych i piany gaśniczej.

