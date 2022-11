Nocna rozmowa prezydentów Dudy i Bidena

czytaj dalej

Nie był to atak na Polskę, nie mamy dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję - przekazał prezydent Andrzej Duda, mówiąc o wtorkowej eksplozji w Przewodowie na Lubelszczyźnie, w wyniku której zginęły dwie osoby. Dodał, że na Polskę spadła rakieta typu S-300 i że była to prawdopodobnie rakieta "użyta przez obronne siły ukraińskie", które odpierały wczoraj ataki rakietowe Rosjan. To Rosja ponosi winę za tę tragedię - podkreślił prezydent. Ze zbieranych materiałów dowodowych, a także danych amerykańskich wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek - dodał premier Mateusz Morawiecki. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia wokół eksplozji w Przewodowie.