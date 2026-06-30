Świat Po eksplozji w Monako policja poszukuje mężczyzny. Opublikowano zdjęcie

Monako. Doszło do eksplozji pozostawionego na ulicy plecaka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Valery HACHE/AFP/EastNews

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W poniedziałek wieczorem w centrum Monako na ulicy Révérend Père Louis Frolla doszło do eksplozji plecaka. Władze Monako potwierdziły, że dwie osoby doznały obrażeń zagrażających życiu. Według francuskich mediów w zdarzeniu ranna została para w wieku 50-60 lat, 13-letni chłopiec ma lekkie obrażenia. Cała trójka ma pochodzić z Ukrainy.

Po eksplozji w Monako monakijskie i francuskie służby prowadzą poszukiwania domniemanego sprawcy. Źródło zdjęcia: Valery HACHE/AFP/EastNews

Co wiadomo o sprawcy? Trwają poszukiwania

BFM Nice, powołując się na informacje policji podało, że kamery monitoringu zarejestrowały mężczyznę, który postawił plecak zawierający bombę przed wejściem do budynku mieszkalnego, po czym opuścił miejsce zdarzenia pieszo. Niedługo potem nastąpiła eksplozja. Mężczyzna miał na sobie beżowe spodnie, czarną kurtkę i czarny kapelusz, który częściowo zasłaniał mu twarz. Zdjęcie opublikował portal BFM TV, a następnie inne media.

🔴 INFO - #Monaco : Un colis piégé explose devant un immeuble, blessant grièvement l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev (23e fortune du pays), son épouse et leur fils de 13 ans. Sanctionné par Kiev pour ses affaires en Crimée occupée, le suspect est en fuite vers la France.… pic.twitter.com/6sRoXzOQEe — FranceNews24 (@FranceNews24) June 30, 2026 Rozwiń

We wtorek rano sprawca nadal pozostaje na wolności. Prawdopodobnie udał się w kierunku pobliskiej francuskiej miejscowości Beausoleil, gdzie ślad po nim zaginął. Poszukują go wspólnie francuskie i monakijskie służby, w tym około 40 francuskich żołnierzy. W poszukiwania zaangażowano też dwa śmigłowce.

Kim są ranni?

Francuska stacja BFM TV podaje, że jednym z rannych jest Wadim Jermołajew, urodzony w 1968 roku znany ukraiński biznesmen. Kiedyś był deweloperem nieruchomości w Dnieprze, a część majątku zarobił także dzięki produkcji alkoholi, zwłaszcza wina.

W 2019 roku zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego i uzyskał obywatelstwo Cypru. Był oskarżany o współpracę z Rosją, czemu zaprzeczał - podaje BFM TV. W grudniu 2023 roku został objęty sankcjami ukraińskimi, według mediów wynikającymi z decyzji o kontynuowaniu sprzedaży alkoholu na okupowanym przez Rosję Krymie.

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) umieściła go na liście 84 obywateli, którzy mogli uciec z kraju. Uważa się, że zamieszkał na Riwierze Francuskiej, podobnie jak kilku innych oligarchów.

W 2015 roku znajdował się na 24. miejscu listy 100 najbogatszych osób w Ukrainie magazynu "Forbes", a w 2021 roku znalazł się na 45. miejscu tej listy.

"Le Figaro" podało, że cała trójka rannych została przetransportowana do szpitali w Nicei.

Monako. Eksplozja pozostawionego na ulicy plecaka Źródło zdjęcia: Reuters

Wykluczono możliwość, że to atak terrorystyczny

Minister stanu Monako Christophe Mirmand przekazał, że pozostawiony ładunek wybuchowy prawdopodobnie zawierał śruby i śrut. - Policja obecnie zabezpiecza dowody - podkreślił. Zaapelował jednocześnie o powściągliwość w ocenianiu tego zdarzenia.

Według BFM TV prokuratura początkowo oceniła, że prawdopodobnie był to atak terrorystyczny, jednak we wtorek rano stacja podała informację, że wykluczono taką możliwość. Cytując źródła bliskie śledztwu przekazano, że na tym etapie dochodzenia nie ma mowy o ataku terrorystycznym.