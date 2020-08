"Przez pierwsze tygodnie od wybuchu nie wypowiedział słowa, przestał mówić"

Zginęło prawie 200 osób, tysiące zostało rannych, setki tysięcy straciło dach nad głową. Część miasta, po prostu zniknęła. To była jedna z największych eksplozji w historii, poza eksplozjami atomowymi. Trzy tygodnie po tragedii mieszkańcy Bejrutu próbują dojść do siebie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Trauma przez duże T"

- Myślałam, że to koniec, że umrę – przyznaj Josephine Abou Abdo. 29-letnia projektantka, gdy nastąpił wybuch, wychodziła do pracy. Miała mnóstwo szczęścia, bo z jej mieszkania niedaleko portu niewiele zostało. - Tęsknię za domem, chociaż jestem w domu – podkreśla.

Josephine teraz mieszka u przyjaciół i dużo śpi - to jej sposób na walkę z traumą. A doświadcza jej wielu z tych, którym wybuch wywrócił życie do góry nogami. Zespół stresu pourazowego to nowa smutna rzeczywistość w nie jednej bejruckiej rodzinie. - W naszej terminologii posługujemy się terminem "traumy przez duże T". Czyli kataklizmy, wszystko to, co jest nagłe. To jest uraz i takiego urazu doświadczyli mieszkańcy Bejrutu z całą pewnością - mówi psychotramatolog Patrycja Plewka.