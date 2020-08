"Naszym zadaniem jest działać szybko i skutecznie". Macron otworzył konferencję na temat pomocy dla Libanu

- Naszym zadaniem jest dziś działać szybko i skutecznie, koordynując naszą pomoc na miejscu tak, by trafiła ona jak najszybciej do Libańczyków - stwierdził Macron ze swojej letniej rezydencji w Bregancon w przemówieniu otwierającym zwołaną w trybie pilnym konferencję państw darczyńców.

Macron w przemówieniu zwrócił się również do libańskich władz, odnosząc się do gwałtownych protestów, które w sobotę wstrząsnęły Bejrutem. Przywódca wezwał libańskich polityków, by "zrobili wszystko, by kraj nie upadł i by odpowiedzieć na aspiracje, które słusznie wyraża lud libański na ulicach Bejrutu". Dodał przy tym, że społeczność międzynarodowa oczekuje niezależnego i wiarygodnego śledztwa w sprawie katastrofy z 4 sierpnia.