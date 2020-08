Oglądali wybuch przez okno, zmiotła ich fala uderzeniowa. Nagranie z hotelu w Bejrucie

Kamery monitorujące lobby jednego z bejruckich hoteli zarejestrowały chwilę tuż po wtorkowym wybuchu. Na nagraniu widać dwóch mężczyzn, którzy - zapewne zaalarmowani odgłosem eksplozji - odrywają się od zajęć, by popatrzeć przez okno. W tym momencie do pomieszczenia wdziera się fala uderzeniowa.

W wyniku wtorkowej eksplozji w porcie w Bejrucie zginęło co najmniej 145 osób, a ponad 5 tysięcy zostało rannych. Duża część miasta została zniszczona. Wybuch był tak silny, że było go słychać na Cyprze oddalonym od Bejrutu o ponad 200 km. Według libańskich władz straty mogą sięgać 10-15 miliardów dolarów.

Moment wybuchu z dwóch kamer

Kamery monitoringu jednego z hoteli w Bejrucie pokazują, co działo się w hotelowym lobby w chwili wybuchu i tuż po nim. Widać dwóch zajętych codziennymi sprawami mężczyzn, którzy nagle - prawdopodobnie zaalarmowani odgłosem eksplozji - podbiegają do okna. Jeden z nich wyciąga telefon komórkowy i zaczyna nagrywać to, co zobaczył.