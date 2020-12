Firmy i celebryci oferują nagrodę za pomoc w odnalezieniu sprawcy wybuchu

Ponad milion złotych zaoferowały amerykańskie firmy i osobistości telewizyjne za schwytanie osób odpowiedzialnych za wybuch kampera w Nashville. "Nie możemy pozwolić na terroryzowanie naszych ulic" - podkreślił biznesmen Marcus Lemonis. Organy ścigania otrzymały już ponad 500 wskazówek w sprawie eksplozji, a gubernator Tennessee zwrócił się do prezydenta Trumpa o pomoc federalną.

W Nashville w stanie Tennessee w USA w bożonarodzeniowy poranek eksplodował samochód. Policja uznała wybuch za "celowe działanie". Do szpitala trafiły trzy osoby. Niedaleko miejsca wybuchu odnaleziono też coś, co według służb może być ludzkimi szczątkami. Jak podały agencje prasowe, na miejscu eksplozji w turystycznej części miasta, pełnej barów i restauracji, widoczne były płomienie i czarny dym. W najbliższej okolicy zatrząsały się budynki. Funkcjonariusze przekazali, że z kampera przez kilka minut przed wybuchem emitowane było ostrzeżenie: "ten obszar musi być natychmiast ewakuowany".

Jak podało BBC firmy i osobistości telewizyjne zaoferowały ponad 300 tysięcy dolarów (około 1,1 miliona złotych) za schwytanie osób odpowiedzialnych za wybuch kampera. Biznesmen Marcus Lemonis, prowadzący reality show "The Profit" o ratowaniu małych firm, obiecał 250 tysięcy dolarów nagrody dla osoby, która przekaże informacje kluczowe dla śledztwa. "Nie możemy pozwolić na terroryzowanie naszych ulic" - podkreślił Lemonis na Twitterze.

Nagrodę w wysokości 35 tysięcy dolarów wyznaczyła lokalna organizacja turystyczna, Nashville Convention & Visitors Corp. Gospodarze Fox Sports Clay Travis i właściciele sklepu znajdującego się w pobliżu wybuchu również zaoferowali łączną kwotę 30 tysięcy dolarów za informacje, które doprowadzą do odnalezienia sprawcy eksplozji.

500 wskazówek

Wcześniej gubernator stanu Tennessee Bill Lee przekazał po wizycie na miejscu wybuchu, że "szkody są szokujące i to cud, że żaden z mieszkańców nie zginął" Poprosił on również prezydenta Donalda Trumpa o federalną deklarację nadzwyczajną dla swojego stanu, aby wspomóc działania humanitarne. W liście do prezydenta podkreślił, że eksplozja dotknęła ponad 20 lokalnych centrów telefonicznych, stacjonarne linie telefoniczne oraz usługi komórkowe. Jak uzasadniał, zakłóciła serwis nawet w sąsiednich stanach Kentucky i północnej Alabamie.