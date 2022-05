Ekspert wojskowy: siły rosyjskie na Wyspie Węży mają zabezpieczyć operację desantową w kierunku Naddniestrza

Ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow ocenił w środę, że jeśli rosyjskie wojska umocnią się na Wyspie Węży na Morzu Czarnym, to będą mogły rozmieścić tam systemy obrony powietrznej i kontrolować niebo nad południowo-zachodnią Ukrainą. Ma to kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia rosyjskiej operacji desantu w kierunku Naddniestrza - stwierdził. Władze Naddniestrza wydłużyły do 25 maja obowiązujący od kwietnia alert antyterrorystyczny. Decyzji tej nie towarzyszą jednak żadne ruchy rosyjskich wojsk w tej enklawie - zauważają miejscowe media.