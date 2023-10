Ekspert przewidział atak Hamasu na Izrael. "Wszystko było w internecie"

Ekspert: Hamas ukrywa się pod ziemią, a to nie może długo potrwać

Carmon zapytany o to, dlaczego izraelski wywiad nie uświadomił sobie zagrożenia, odparł: - Wiele agencji wywiadowczych jest skoncentrowanych na tym, by otrzymać tajne informacje na temat najbardziej wymyślnych systemów, podczas gdy najprostszym sposobem ich zdobycia jest korzystanie z otwartych źródeł.

- To nie jest tylko kwestia wywiadu, ale relacji międzyludzkich. Izrael poniósł w tym porażkę - ocenił Yigal Carmon. Jak zaznaczył, Izrael przystąpił do ofensywy. "Ale - dodał - należy martwić się o zakładników", przetrzymywanych przez terrorystów.

- Lecz Izrael nie może się poddać. Hamas ukrywa się pod ziemią, a to nie może długo potrwać. W pewnym momencie musi zacząć martwić się o to, co dzieje się na powierzchni, z jego narodem i uwolnić naszych zakładników - oświadczył rozmówca włoskiej telewizji.

W walkach między Hamasem a Izraelem zginęło już ponad 1,5 tysiąca ludzi

Izraelskie kanały telewizyjne podały w poniedziałek, że liczba ofiar śmiertelnych ataku Hamasu wzrosła do 900 Izraelczyków. Co najmniej 2600 zostało rannych, a dziesiątki wzięto do niewoli. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że w izraelskich nalotach zginęło już co najmniej 687 Palestyńczyków, a 3726 zostało rannych.