Moskwa i Pekin zacieśniają sojusz. Wydarzenia w Kazachstanie "lekcją dla Zachodu"

Po wybuchu masowych antyrządowych protestów w Kazachstanie prezydent tego kraju Kasym-Żomart Tokajew dał swoim żołnierzom rozkaz strzelania do "terrorystów" bez ostrzeżenia i wezwał na pomoc "siły pokojowe" kierowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB). Władze Rosji i Chin zgodnie poparły stanowcze działania Tokajewa oraz decyzję o wysłaniu do Kazachstanu wojsk ODKB. Oskarżyły przy tym zachodnie "zewnętrzne siły" o "ingerencje" i próby wywołania w tym kraju "kolorowej rewolucji".

Bliskie relacje Moskwy z Pekinem

Według nich Moskwa i Pekin dążą do rewizji ładu międzynarodowego opartego na dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych, a równoczesna agresywna polityka Rosji w Europie oraz Chin na Zachodnim Pacyfiku przynosi korzyści obu tym krajom, gdyż prowadzi do rozproszenia ograniczonych zasobów USA.

Konkretny wymiar partnerstwa

- Można zapomnieć o "odwróconym Nixonie". To mrzonka, a wydarzenia wokół Kazachstanu to potwierdzają – ocenił w rozmowie z PAP Bogusz, odnosząc się - jak wyjaśnił - do lansowanej przez prorosyjskie lobby na Zachodzie wizji ocieplenia relacji z Rosją, by przeciwstawić się Chinom. Nawiązuje ona do działań dawnego prezydenta Richarda Nixona, który w latach 70. otworzył stosunki z Chinami, by zyskać przewagę nad ZSRR.