Pekin na Białorusi "nie będzie chciał wchodzić Rosji w drogę"

Białoruś jest jednym z najbliższych partnerów Chin w Europie Wschodniej oraz istotnym ogniwem lansowanej przez chińskie władze Inicjatywy Pasa i Szlaku. Pekin nie użyje jednak swoich wpływów, by wesprzeć Alaksandra Łukaszenkę – ocenia specjalista do spraw chińskich z Ośrodka Studiów Wschodnich Jakub Jakóbowski.

- Ideologicznie Chiny są blisko Alaksandra Łukaszenki, a propagandowo popierają autorytarny reżim tłumiący protesty, ale oba te wymiary nie skłonią ich do realnego wspierania Łukaszenki. Nie widzą w tym wyraźnego interesu dla siebie. To nie jest dla nich region o strategicznym charakterze, lecz strefa wpływów Moskwy – ocenił Jakub Jakóbowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Przeciwwaga dla zależności od Moskwy

Politolog z Uniwersytetu w Tromso Marc Lanteigne, cytowany przez dziennik "South China Morning Post” uznał, że "jeśli (pod wpływem protestów na Białorusi) nastąpi zmiana rządu na korzyść opozycji, mogłoby to potencjalnie stanowić problem dla tamtejszych projektów Pasa i Szlaku, zwłaszcza, jeśli następny rząd zacznie się zbliżać do Zachodu".

"Jedynym elementem BRI, który rzeczywiście całkowicie zależy od Białorusi, są kwitnące połączenia kolejowe UE-Chiny, spośród których ponad 90 proc. przechodzi przez Białoruś. Jeśli zostaną one wstrzymane, może to uderzyć w chiński sektor logistyczny, a wiele europejskich (głównie niemieckich) łańcuchów wartości będzie zakłóconych" – napisał Jakóbowski.

Gratulacje z Pekinu

Xi jako jeden z pierwszych przywódców pogratulował Łukaszence "zwycięstwa w wyborach" prezydenckich z 9 sierpnia. Później chińscy urzędnicy nie komentowali sytuacji na Białorusi (gdzie wybuchły masowe protesty powyborcze - red.) aż do 19 sierpnia, gdy rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian odniósł się do tej sprawy na briefingu prasowym.

Według Jakóbowskiego gdyby w Mińsku doszło do zmiany władzy, a nowy rząd zyskałby poparcie Moskwy, również Pekin zakończyłyby swoją "wieczną przyjaźń" z Łukaszenką. Jeśli natomiast dojdzie do rzeczywistej demokratyzacji, Chiny nie zaakceptują takiego wyniku, gdyż będzie on sprzeczny z interesami Rosji, oraz dlatego, że komunistyczny rząd w Pekinie niechętnie odnosi się do demokratycznych przemian na świecie, widząc w nich zagrożenie dla siebie.