Eksperci WHO w kolejnym szpitalu w Wuhanie. "Historie podobne do tych, które słyszałam od naszych lekarzy"

W sobotę zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), badający genezę pandemii, odwiedził drugi szpital w Wuhanie w prowincji Hubei w Chinach. To tam leczono pierwszych pacjentów z COVID-19.

Eksperci WHO w Wuhanie

Eksperci WHO w Wuhanie PAP/EPA/ROMAN PILIPEY

"Ważna okazja do bezpośredniej rozmowy"

"Właśnie wróciłam z wizyty w szpitalu Jinyintan, który specjalizował się w chorobach zakaźnych i został wyznaczony do leczenia pierwszych przypadków (koronawirusa) w Wuhanie" - napisała na Twitterze holenderska wirusolog Marion Koopmans. "(Usłyszałam tam) historie całkiem podobne do tych, które słyszałam od naszych lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej terapii" - dodała.

Zoolog Peter Daszak z amerykańskiej grupy EcoHealth Alliance, który również jest członkiem zespołu, napisał na Twitterze, że wizyta była "ważną okazją do bezpośredniej rozmowy" z lekarzami, którzy walczyli z wirusem w krytycznym momencie.

Pierwsze bezpośrednie spotkania zespołu WHO z chińskimi naukowcami miały miejsce w piątek, zanim międzynarodowi eksperci, którzy specjalizują się w zdrowiu zwierząt, wirusologii, bezpieczeństwie żywności i epidemiologii odwiedzili inną placówkę, gdzie przyjmowano pierwszych pacjentów z COVID-19 - Szpital zintegrowanej chińskiej i zachodniej medycyny prowincji Hubei.

Reuters zwraca uwagę, że mająca potrwać dwa tygodnie misja WHO przebiega pod ścisłym nadzorem chińskich władz.

WHO w Chinach

WHO z siedzibą w Genewie przekazało w czwartek na Twitterze, iż jego zespół planuje odwiedzić szpitale, targi, takie jak targ owoców morza Huanan, który - jak się uważa - był związany z wieloma pierwszymi przypadkami zakażenia koronawirusem, Instytut Wirusologii w Wuhanie, a także laboratoria w kilku obiektach, w tym Centrum Kontroli Chorób w Wuhanie. Według jednej z krążących teorii koronawirus miał wydostać się z Instytutu Wirusologii, czemu chińskie władze stanowczo zaprzeczyły.

Sprawa pochodzenia wirusa stała się kwestią polityczną. Chiny starają się uniknąć winy za rzekome błędy w swojej wczesnej reakcji na epidemię - zauważa agencja AP. WHO zapewniała, że misja w ChRL nie ma na celu szukania winnych wybuchu pandemii i studziła oczekiwania związane z odnalezieniem przez zespół jasnych dowodów na pochodzenie koronawirusa. "Wszystkie hipotezy są na stole, gdy zespół w swej pracy kieruje się nauką, żeby zrozumieć pochodzenie wirusa COVID-19" - czytamy we wpisie WHO na Twitterze.