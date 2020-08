"Ankara umie czekać na odpowiedni moment". Napięcia na linii Grecja-Turcja

Eksperci są przekonani, że spór między Grecją a Turcją we wschodniej części Morza Śródziemnego nie doprowadzi do zbrojnego konfliktu i zakończy się przy negocjacyjnym stole. Unia Europejska i NATO obserwują z zaniepokojeniem wzrost napięć w stosunkach między krajami.

- Ten spór może zostać rozwiązany jedynie poprzez negocjacje - powiedział Harry Tzimitrias, dyrektor cypryjskiego biura Instytutu Badań nad Pokojem w Oslo (PRIO). Skomentował w ten sposób wzrost napięć na linii Turcja-Grecja we wschodniej części Morza Śródziemnego.

"Celem Ankary było przypomnienie, że Turcja jest ważnym graczem w regionie"

Według Tzimitriasa w polityce zagranicznej Turcja od lat stosuje tą samą strategię. - Ankara umie czekać na odpowiedni moment, aby zareagować na sytuacje, na których jej zależy. Tak jest i tym razem. Stany Zjednoczone są w tej chwili właściwie w regionie nieobecne, obecna administracja albo popiera Turcję, albo nie jest zainteresowana tym, co się tu dzieje. Poza tym zbliżają się wybory. Unia Europejska przechodzi głęboki kryzys, różnice między północą a południem Unii są coraz bardziej widoczne, na dodatek mamy pandemię. Turcja to wszystko wykorzystuje - uważa dyrektor cypryjskiego biura PRIO.

- Z różnych powodów Turcja jest izolowana przez nowo powstałe Wschodniośródziemnomorskie Forum Gazowe, zainicjowane przez Cypr i Grecję, do których później dołączyły Izrael, Egipt i kilka innych państw. Działania Turcji, takie jak blokowanie w 2018 roku statku badawczego międzynarodowej korporacji gazowo-petrochemicznej Eni, kiedy ta chciała prowadzić odwierty w cypryjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, podpisanie w 2019 roku umowy z Libią o wyznaczeniu morskich granic czy teraźniejsza obecność statku badawczego Oruc Reis w towarzystwie tureckich okrętów wojennych w okolicach greckich wysp, są odpowiedzią na plany tego bloku. Przekaz Turcji jest wyraźny: "beze mnie w tym regionie nie ruszycie nawet palcem" – powiedział Sozen.

"Przedłużenie problemu cypryjskiego"

Ekspert dodaje, że chociaż nie pochwala metod Ankary, przyznaje jej częściowo rację, ponieważ zarówno fakt, iż Grecja nalega na to, aby nawet jej najbardziej oddalone od stałego lądu wyspy miały własne szelfy kontynentalne, jak i to, że od 2017 roku nie ma żadnych postępów w rozmowach na temat ponownego zjednoczenia Cypru nie dają zbytnich nadziei na to, aby zaistniała sytuacja sama się rozwiązała.