Mnich zabił opata, został skazany na śmierć. Karę wykonano

Kara śmierci na świecie

Według danych Amnesty International z 2020 roku w 108 krajach zlikwidowano w prawie karę śmierci za wszystkie przestępstwa, a 144 kraje zniosły karę śmierci w prawie lub praktyce. Organizacja odnotowała 483 egzekucje w 18 krajach w 2020 roku, co oznacza spadek o 26 procent w porównaniu z 657 egzekucjami odnotowanymi w 2019 roku. Według niej, jest to najmniejsza liczba egzekucji, jaką odnotowała w ciągu ostatniej dekady.

Większość egzekucji przeprowadzono w Chinach, Iranie, Egipcie, Iraku i Arabii Saudyjskiej. Liczba egzekucji w Egipcie wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu do 2019 roku, z co najmniej 32 do co najmniej 107.