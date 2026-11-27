Tragiczny wypadek w Egipcie. Cysterna przewróciła się, płonęła cała ulica
W środę cysterna przewożąca produkty ropopochodne przewróciła się na zatłoczonej obwodnicy w dzielnicy Al-Warrak w Gizie, mieście sąsiadującym ze stołecznym Kairem, po czym stanęła w płomieniach. Zapaliły się też inne pojazdy. W pożarze zginęło 31 osób, a 26 zostało rannych.
Obwodnica łączy kluczowe trasy w aglomeracji Kairu, spinając ze sobą muhafazy (prowincje) Kair, Giza i Kaljubija.
Nagranie z momentu zdarzenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Egiptu opublikowało w czwartek nowe nagranie. Widać na nim moment uderzenia samochodu w tył cysterny. Później ta przewróciła się, a następnie wybuchł pożar. Prokuratura aresztowała już podejrzanego o spowodowanie wypadku.
Z kolei na innym nagraniu - opublikowanym przez egipską dziennikarkę Habibę Abd el Aziz - można zobaczyć skalę pożaru. Ogień i kłęby czarnego dymu nad obwodnicą widać było ze znacznej odległości.
Wypadki drogowe w Egipcie zdarzają się często, co wynika między innymi z nadmiernej prędkości, słabego egzekwowania przepisów ruchu drogowego oraz złego stanu infrastruktury drogowej.
W ostatnich latach Egipt rozbudował swoją sieć drogową, wznosząc autostrady i mosty w ramach szeroko zakrojonego programu infrastrukturalnego, którego celem jest zmniejszenie zatorów komunikacyjnych oraz dostosowanie infrastruktury do szybkiego wzrostu populacji i ekspansji miast. Choć inwestycje te poprawiły płynność ruchu w niektórych rejonach, wciąż istnieją poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa na drogach.