Świat Tragiczny wypadek w Egipcie. Cysterna przewróciła się, płonęła cała ulica Oprac. Aleksandra Sapeta |

Pożar po przewróceniu cysterny w Al-Warrak w Gizie Źródło wideo: Habiba Abd el Aziz/Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W środę cysterna przewożąca produkty ropopochodne przewróciła się na zatłoczonej obwodnicy w dzielnicy Al-Warrak w Gizie, mieście sąsiadującym ze stołecznym Kairem, po czym stanęła w płomieniach. Zapaliły się też inne pojazdy. W pożarze zginęło 31 osób, a 26 zostało rannych.

Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA Egipt. Tragiczny wypadek na obwodnicy w pobliżu Kairu Źródło zdjęcia: MOHAMED HOSSAM/PAP/EPA

Obwodnica łączy kluczowe trasy w aglomeracji Kairu, spinając ze sobą muhafazy (prowincje) Kair, Giza i Kaljubija.

Nagranie z momentu zdarzenia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Egiptu opublikowało w czwartek nowe nagranie. Widać na nim moment uderzenia samochodu w tył cysterny. Później ta przewróciła się, a następnie wybuchł pożar. Prokuratura aresztowała już podejrzanego o spowodowanie wypadku.

Moment uderzenia pojazdu w cysternę na obwodnicy w Al-Warrak w Gizie Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Egipcie/ Reuters

Z kolei na innym nagraniu - opublikowanym przez egipską dziennikarkę Habibę Abd el Aziz - można zobaczyć skalę pożaru. Ogień i kłęby czarnego dymu nad obwodnicą widać było ze znacznej odległości.

Pożar po wypadku w dzielnicy Al-Warrak w Gizie Źródło zdjęcia: Reuters

Wypadki drogowe w Egipcie zdarzają się często, co wynika między innymi z nadmiernej prędkości, słabego egzekwowania przepisów ruchu drogowego oraz złego stanu infrastruktury drogowej.

W ostatnich latach Egipt rozbudował swoją sieć drogową, wznosząc autostrady i mosty w ramach szeroko zakrojonego programu infrastrukturalnego, którego celem jest zmniejszenie zatorów komunikacyjnych oraz dostosowanie infrastruktury do szybkiego wzrostu populacji i ekspansji miast. Choć inwestycje te poprawiły płynność ruchu w niektórych rejonach, wciąż istnieją poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa na drogach.