Poczuli się źle, nie przyszli na śniadanie. "Tajemnicze okoliczności" śmierci turystów w egipskim kurorcie

Para brytyjskich turystów zmarła podczas wakacji w Hurghadzie. Nie pojawili się na śniadaniu. Gdy córka poszła do pokoju rodziców sprawdzić, co się dzieje, zastała ich wymiotujących, a wokół unosił się "dziwny, ciężki" zapach. 7 listopada przed sądem w Blackburn został przedstawiony raport brytyjskich władz rzucający nowe światło na tragiczne wydarzenia sprzed pięciu lat.

Turysta zmarł w hotelu, jego żona w szpitalu

21 sierpnia o godzinie pierwszej w nocy Cooper miał zadzwonić do swojej córki i powiedzieć jej, że źle się czuje, po czym odprowadził wnuczkę do jej pokoju. Cooperowie nie pojawili się na śniadaniu. Ormerod poszła do pokoju rodziców, gdzie zastała "poważnie chorą" parę. 69-latek wymiotował mówiąc, że "naprawdę nie czuje się zbyt dobrze", jego żona leżała w łóżku "jęcząc z wymiocinami we włosach i w całym pokoju", wokół unosił się "dziwny, ciężki" zapach. Na miejsce przybyło dwóch lekarzy, którzy, jak stwierdziła Ormerod, byli "w trybie paniki". Podjęto próbę reanimacji, ale Cooper zmarł w pokoju hotelowym. Jego żonę zabrano do hotelowej kliniki, a następnie do szpitala, gdzie stwierdzono zgon.