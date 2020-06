Boją się zemsty, więc badali Nil w tajemnicy. Większość ryb ma w sobie plastik

"Nil jest rzeką, która stanowi o tym, że Egipt istnieje"

Doktor Khan, jeden z członków zespołu badawczego, na co dzień pracuje w Danii. Jako jedyny zdecydował się ujawnić tożsamość. Reszta naukowców chce zostać anonimowa, bo boi się zemsty egipskich władz. Badania były tajne. - Są niepoprawne politycznie. Nil jest rzeką, która stanowi o tym, że Egipt istnieje. Jeżeli popatrzymy na mapę Egiptu, to nie ma życia poza Nilem. To nie jest jak z Wisłą, która płynie przez Polskę, a my jesteśmy z niej dumni. Tam to jest podstawa życia i podstawa gospodarki – wyjaśnia prof. Katarzyna Górak-Sosnowska, ekspertka ds. Bliskiego Wschodu.

"Mikroplastik przedostaje się różnymi drogami także do nas"

A ta ochrona jest dzisiaj szczególnie istotna, bo plastik to nie tylko zagrożenie dla organizmów wodnych, ale także dla ludzi. Bloger ekologiczny Janusz Mizerny mówi, że naukowcy znaleźli mikroplastik w piwie i w soli. - Mikroplastik przedostaje się różnymi drogami także do nas. Także to, że my korzystamy z plastiku i ten plastik ostatecznie trafia do środowiska, to nie jest jego koniec – dodaje. Rocznie z jedzeniem i piciem do naszego organizmu trafia ponad 100 tysięcy kawałków plastiku.