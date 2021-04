Marwę oskarżono o zablokowanie Kanału Sueskiego, choć pracowała kilkaset kilometrów dalej. "Byłam w szoku"

Gdy kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski, 29-letnia Marwa Elselehdar pracowała jako pierwsza oficer na statku Aida IV w oddalonym o setki mil porcie w Aleksandrii. Mimo to w mediach społecznościowych pojawiły się oskarżenia, że to ona, pierwsza Egipcjanka z uprawnieniami kapitana, doprowadziła do wypadku, który zablokował ruch na jednym z głównych handlowych szlaków morskich na świecie.

Przewożący towary na trasie Azja-Europa 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, 23 marca obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, około 6 kilometrów od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu. Blokada tej kluczowej dla handlu międzynarodowego drogi morskiej wpłynęła na ceny ropy i transportu morskiego na świecie.

W tym czasie w oddalonej o kilkaset kilometrów Aleksandrii, jako pierwsza oficer na statku Aida IV służyła 29-letnia Marwa Elselehdar, pierwsza Egipcjanka z uprawnieniami kapitana.

Fałszywe nagłówki

Elselehdar w rozmowie z BBC przyznała, że pewnego dnia w mediach społecznościowych zobaczyła, że to właśnie pod jej adresem padają oskarżenia o zablokowanie Kanału Sueskiego. - Byłam w szoku - oświadczyła.

Zarzutom wiarygodności miały nadać zrzuty ekranu z rzekomym nagłówkiem artykułu z portalu Arab News, w którym obarczano 29-latkę odpowiedzialnością za zajście. Materiały te powielano w egipskich mediach społecznościowych.

Kontenerowiec Ever Given został sprowadzony na tor wodny Reuters

BBC zwróciło uwagę, że były one mistyfikacją. Brytyjski portal podkreślił, że do ich spreparowania wykorzystano prawdopodobnie prawdziwy artykuł zamieszony w Arab News 22 marca, w którym przybliżono sukces Elselehdar jako pierwszej kobiety kapitana.

W tym czasie na Twitterze pojawiło się kilka fałszywych kont wykorzystujących jej nazwisko, które także rozpowszechniały informację o udziale Elselehdar w blokadzie kanału.

W rozmowie z BBC kapitan stwierdziła, że nie ma pojęcia, kto pierwszy rozpowszechnił tę historię i dlaczego to zrobił. - Czułam, że mogę być celem, być może dlatego, że odnoszę sukcesy, będąc kobietą lub dlatego, że jestem Egipcjanką. Ale nie jestem pewna - skwitowała.

Pozwolenie od prezydenta

To nie pierwszy raz, gdy Marwa mierzy się z wyzwaniami w branży tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej kobiety stanowią obecnie zaledwie 2 procent marynarzy na świecie.

29-latka przyznała, że od zawsze kochała morze. Do zaciągnięcia się do marynarki handlowej zainspirował ją brat, który już wcześniej rozpoczął kształcenie w tym kierunku w Arabskiej Akademii Nauk Ścisłych, Technologii i Transportu Morskiego (AASTMT). Chociaż akademia przyjmowała wcześniej tylko mężczyzn, ona złożyła podanie i wkrótce otrzymała pozwolenie na dołączenie od ówczesnego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka.

Kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski EPA/KHALED ELFIQI

Jak twierdzi, podczas studiów na każdym kroku miała do czynienia z seksizmem. - Na pokładzie wszyscy byli starszymi mężczyznami o różnej mentalności, więc trudno było znaleźć ludzi o podobnych poglądach, z którymi można by się porozumieć. Trudno było mi przejść przez to samej i być w stanie to przezwyciężyć bez wpływu na zdrowie psychiczne - relacjonowała.

- Ludzie w naszym społeczeństwie nadal nie akceptują idei dziewcząt pracujących na morzu, z dala od swoich rodzin przez długi czas. Ale kiedy robisz to, co kochasz, nie musisz szukać aprobaty wszystkich - dodała.

Po ukończeniu studiów Marwa awansowała do rangi pierwszego oficera i była kapitanem statku Aida IV, kiedy ten stał się pierwszą jednostką żeglującą po nowo rozbudowanym Kanale Sueskim w 2015 roku. Została wówczas pierwszą i najmłodszą egipską kobietą kapitanem, która pokonała tę trasę.

Dwa lata później została uhonorowana przez prezydenta Abd Fattaha as-Sisiego podczas obchodów Dnia Kobiet w Egipcie.

"Walcz o to, co kochasz"

Gdy oskarżenia pod jej adresem krążyły w sieci, Elselehdar zaczęła obawiać się o to, jak może się to przełożyć na jej pracę. - Ten fałszywy artykuł był w języku angielskim, więc rozprzestrzenił się w innych krajach. Tak bardzo starałam się zaprzeczyć temu, co było w artykule, ponieważ wpłynęło to na moją reputację i wszystkie wysiłki, jakie włożyłam w to, aby być tam, gdzie jestem teraz - mowiła.

- Komentarze do artykułu były bardzo negatywne i surowe, ale było też wiele innych, wspierających, od zwykłych ludzi i osób, z którymi pracuję. Postanowiłam skupić się na wyrazach wsparcia i miłości, które otrzymuję, a mój gniew zamienił się w wdzięczność - tłumaczyła. - Warto też wspomnieć, że stałam się jeszcze bardziej znana niż wcześniej - dodała.

W przyszłym miesiącu Elselehdar podejdzie do końcowego egzaminu, który pozwoli jej uzyskać pełną rangę kapitana. - Moje przesłanie dla kobiet, które chcą przebywać na morzu, to: walcz o to, co kochasz i nie pozwól, by wpłynęła na ciebie jakakolwiek negatywna rzecz - podsumowuje.

Globalny transport morski PAP

Autor:ft,lukl/kab

Źródło: BBC