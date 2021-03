Kanał Sueski odblokowany. Ponad 100 statków wpłynęło w nocy

W nocy na kanale panował duży ruch. Jak informował w poniedziałek prezes zarządu Kanału Sueskiego Osama Rabie, 113 statków miało przepłynąć Kanałem Sueskim w obu kierunkach do godzin porannych we wtorek. Szlak ten został odblokowany dzięki sprowadzeniu z mielizny na tor wodny kontenerowca Ever Given, który od blisko tygodnia blokował żeglugę w Kanale.