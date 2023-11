Tragiczny wypadek w Egipcie. Pięciolatek zmarł na swoich pierwszych zagranicznych wakacjach

Jak przekazała kobieta, chłopiec wraz z matką, starszą siostrą i babcią wyjechał na swoje pierwsze zagraniczne wakacje w zeszły piątek. "Zaledwie dzień później uległ tragicznemu wypadkowi i wpadł do basenu. Niestety nie udało się go uratować" - wskazała organizatorka zbiórki. W dalszej części opisała Kelana jako "zawadiackiego, psotnego, szczęśliwego małego chłopca" i brata starszej siostry Sienny, który wkrótce miał doczekać się także młodszego braciszka.

Śmierć chłopca w Egipcie

"Cała rodzina Kelana jest załamana i możemy sobie tylko wyobrazić ból, z którym się mierzą" - napisała Whitehead, prosząc o wsparcie finansowe dla bliskich zmarłego, by mogli sprowadzić jego ciało do Wielkiej Brytanii i zorganizować "pogrzeb, na jaki zasługuje". We wtorek po południu, czyli dwa dni od rozpoczęcia zbiórki, na jej koncie było blisko 16,7 tys. funtów (równowartość ok. 83 tys. zł - red.).