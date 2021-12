Egipski aktywista Alaa Abd al-Fattah skazany na pięć lat więzienia

Al-Fattah był jednym z przywódców powstania w 2011 roku w ramach tzw. arabskiej wiosny ludów, które doprowadziło do obalenia wieloletniego prezydenta Hosniego Mubaraka. Rodzina Al-Fattaha skarżyła się na warunki, w jakich był przetrzymywany. - Nie ma dostępu do książek, radia, zegarka i nie może wyjść, aby pospacerować. Nie opuszcza swojej celi, chyba że ktoś go odwiedza albo ma stawić się przed sądem - powiedziała matka aktywisty Laila Suif.