Edward Snowden otrzymał rosyjskie obywatelstwo

Przekonywał, że zarówno on, jak i jego żona Lindsay Mills pozostają Amerykanami i będą wychowywać swoje dziecko "w duchu amerykańskich wartości", które kochają, "łącznie z wolnością wyrażania opinii".

Snowden i jego małżonka oczekiwali w tym czasie dziecka, które urodziło się w grudniu 2020 roku i ze względu na kraj urodzenia otrzymało obywatelstwo Rosji . Informatyk wziął ślub cywilny w 2017 roku w Rosji. Ceremonia była potajemna, a Snowden poinformował o nim w wywiadzie we wrześniu 2019 roku.

Amerykanin jesienią 2019 roku nazwał Rosję "krajem, którego nie wybierał", powołując się na to, że był w drodze do Ameryki Łacińskiej, gdy władze USA anulowały jego paszport. W wywiadzie dla dziennika "Die Welt" Snowden wspominał, że liczy na azyl w Niemczech .

Ujawnienie tajnych informacji i ucieczka z USA

Edward Snowden to były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), oskarżony w USA o szpiegostwo i kradzież tajemnic państwowych, za co grozi do 30 lat więzienia.