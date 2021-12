Edward Shames nie żyje. Weteran II wojny światowej i bohater "Kompanii Braci" miał 99 lat

Shames był pierwszym członkiem 101. Dywizji Powietrznodesantowej, który wszedł do obozu koncentracyjnego Dachau, zaledwie kilka dni po jego wyzwoleniu. "Kiedy Niemcy się poddały, Ed i jego ludzie z Kompanii E weszli do Orlego Gniazda Hitlera, gdzie Edowi udało się zdobyć kilka butelek koniaku, z etykietą wskazującą, że były 'wyłącznie do użytku Fuhrera'. Później użył koniaku do wzniesienia toastu za bar swojego najstarszego syna" - dodano.