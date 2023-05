Proces Eda Sheerana o naruszenie praw autorskich. Jest decyzja ławy przysięgłych

Ed Sheeran wygrał proces, w którym zarzucano mu naruszenie praw autorskich w utworze "Thinking Out Loud". Ława przysięgłych w manhattańskim sądzie uznała, że brytyjskiemu muzykowi nie udowodniono splagiatowania piosenki "Let's Get It On" Marvina Gaye'a.

Ed Sheeran uściskał swoich adwokatów na sali sądowej po odczytaniu wyroku. Po wyjściu z budynku sądu wyraził wdzięczność za tę decyzję. - Chcę podziękować ławie przysięgłych za podjęcie decyzji, która pomoże chronić proces twórczy autorów piosenek w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie - powiedział.

- Jestem tylko facetem z gitarą, który uwielbia pisać muzykę dla ludzi. Nie jestem i nigdy nie pozwolę sobie być skarbonką dla innych - dodał.

Spór o piosenkę "Thinking Out Loud"

Głośny proces Eda Sheerana ruszył 25 kwietnia przed sądem na Manhattanie. Artysta oskarżony został o splagiatowanie utworu "Let's Get it On" Marvina Gaye'a z 1973 roku przy tworzeniu swojego hitu "Thinking Out Loud" z 2014 roku, czemu zdecydowanie zaprzecza.

Wyrok, który wydała ława przysięgłych w sądzie federalnym na Manhattanie, zapadł po niespełna trzech godzinach obrad ławników. Zdecydowano, że Sheeran nie naruszył praw autorskich do piosenki Gaye'a.

W procesie gwiazdora stronami byli: Ed Sheeran i związane z nim wytwórnie oraz potomkowie zmarłego w 2003 roku Eda Townsenda, współautora tekstu "Let's Get it On", i posiadająca część praw do utworu firma Structured Asset Sales.

Autor:akr/kg

Źródło: Reuters