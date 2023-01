"Economist": wybory w Turcji mogą przesądzić o tym, czy pozostanie ona demokracją

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił w poniedziałek, że wybory prezydenckie w jego kraju odbędą się 14 maja. Brytyjski tygodnik "Economist" podkreśla, że turecki przywódca zdominował krajową politykę tak dalece, że to do niego należy ostatnie słowo w każdej niemal kwestii społecznej, gospodarczej czy zagranicznej, a jego autokratyczne inklinacje są coraz bardziej oczywiste.

W marcu 2003 roku Erdogan został premierem, a prezydentem - w sierpniu 2014 roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat kontrola nad innymi urzędami i władza w ważnych instytucjach przeszła w ręce "dworzan prezydenta, jego przyjaciół i rodziny". Resort spraw zagranicznych, niegdyś bastion laickiego establishmentu, to obecnie niewiele więcej niż sekretariat prezydenta do spraw zagranicznych - ocenia tygodnik.

Represje i cenzura w Turcji

Prezydent rozprawia się z konkurencją za pomocą represji i cenzury, ale też bezlitośnego politycznego pragmatyzmu. Stara się także, by wybory odbyły się na jego warunkach. Prezydent i jego partia AKP wykorzystują państwowe środki, by prowadzić swoje kampanie wyborcze i media, by uprawiać propagandę.

Internet przestał być medium, w którym można bezpiecznie wyrażać opinie niepochlebne wobec przywódcy kraju. Większość z 200 tys. osób, którym wytoczono sprawy o "obrażanie prezydenta”, (za co grozi do czterech lat więzienia) zawiniła wpisami w mediach społecznościowych - pisze "Economist".

Zagrożona demokracja w Turcji

Stan gospodarki najpilniejszym problemem

To, co się dzieje w Turcji, ma wielkie znaczenie dla świata, a zwłaszcza dla Europy. Dla UE kraj ten jest pierwszą linią obrony - choć nie zawsze wiarygodną - w walce z islamskim radykalizmem i nielegalną imigracją. Wpływy Ankary rozciągają się do Kaukazu i Azji Środkowej, ale też do Afryki, Bliskiego Wschodu i Zachodnich Bałkanów - wylicza "Economist".