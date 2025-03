"Economist" o tym, co się dzieje między Rosją i ruchem MAGA. "Widoczne gołym okiem"

Między Rosją a amerykańską skrajną prawicą dochodzi do ideologicznego i geopolitycznego zbliżenia, "emanujące z Moskwy" antyliberalne idee zyskują zwolenników wśród wyznawców ruchu MAGA - zauważa w ostatnim wydaniu brytyjski tygodnik "Economist". Przypomina też m.in. niedawne słowa ideologa Kremla Aleksandra Dugina: "Z dnia na dzień coraz bardziej oczywiste okazuje się to, że USA i Rosja są na tej samej fali".

Rusofilia w USA była dawniej "przypadłością lewicy"; teraz to amerykańska prawica związana z ruchem MAGA (Make America Great Again - Uczynić Amerykę znowu wielką) prezydenta Donalda Trumpa, a zwłaszcza skrajna, "spiskowa prawica" przekonuje się do poglądów Władimira Putina, a nawet jego ulubionego ideologa Aleksandra Dugina - ocenia brytyjski magazyn.