Pytania WHO. Rosja tłumaczy się w sprawie dżumy
Światowa Organizacją Zdrowia (WHO) opublikowała w sobotę wieczorem oświadczenie dotyczące doniesień o wykryciu przypadku dżumy w Rosji. Jak przekazała, wystosowała do rosyjskich władz oficjalne zapytania w tej sprawie.
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"Federacja Rosyjska poinformowała WHO, że w obwodzie irkuckim nie odnotowano ostatnio przypadków dżumy" - napisała organizacja w serwisie X. Według Rosji, również "badania laboratoryjne osób mających kontakt z zakażoną nie wykazały obecności patogenów stwarzających wysokie zagrożenie".
"W instytucie nie doszło do żadnego incydentu naruszenia bezpieczeństwa biologicznego" - przekazały WHO rosyjskie władze.
Organizacja zaznaczyła jednak, że "nadal nieznana jest przyczyna zgonu pracownicy laboratorium".
Doniesienia o dżumie w Rosji
Sprawa dotyczy 28-letniej Darii Szypiłowej, pracownicy instytutu w obwodzie irkuckim. 29 września trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc 29 września i trzy dni później zmarła. Według wcześniejszych doniesień lokalnych mediów 25 września kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
Po jej śmierci służby objęły obserwacją i kwarantanną około 200 osób. Wcześniej szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus informował, że organizacja nie jest w stanie przeprowadzić pełnej oceny zagrożenia ze względu na brak kompletnych danych ze strony rosyjskiej oraz nieustaloną przyczynę zgonu laborantki.
Prezydent USA Donald Trump przekazał w tym tygodniu, że Rosja przekazuje Amerykanom "trochę informacji", jednak liczy na więcej. Przekonywał, że Rosjanie zapewniają go, że mają "wszystko pod kontrolą" i sugerował, że są "bardzo mądrzy", więc ma nadzieję, że sytuacja jest opanowana.