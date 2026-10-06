"Lekarze do końca myśleli, że to covid". W Rosji znikają wpisy o dżumie

Wszyscy jesteśmy w szoku. Szczególnie z powodu oskarżenia Darii o to, że stłukła probówkę i nic nikomu nie powiedziała - mówią osoby, które znały Darię Szipiłową. 28-letnia pracowniczka rosyjskiego instytutu naukowego, według niepotwierdzonych doniesień, zmarła z powodu dżumy, a stłuczenie próbówki z patogenem jest jedną z krążących w sieci teorii na temat okoliczności zachorowania.
O monitorowaniu tych doniesień poinformowały już Komisja Europejska i Stany Zjednoczone, Donald Trump zaoferował nawet Rosjanom pomoc. Tymczasem Moskwa przestaje o tej sprawie informować. Co robią rosyjskie władze po śmierci młodej laborantki? Eksperci przyznają, że ujawnione dotąd okoliczności gwałtownej śmierci kobiety są bardzo zastanawiające.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Co wiadomo o laborantce Darii Szipiłowej?
Jakie są nowe informacje o podejrzeniu dżumy na Syberii?
Jakie są nieoficjalne teorie na temat śmierci kobiety?
Jakie środki bezpieczeństwa zostały podjęte po śmierci Szipiłowej?