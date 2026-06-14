Gala UFC na trawniku Białego Domu. Zaproszonych ponad cztery tysiące gości
Gala UFC Freedom 250 odbędzie się w niedzielę z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa, który od dawna przyjaźni się z szefem UFC Daną White'em i jest fanem MMA oraz w Dniu Flagi. Rok temu w urodziny prezydenta w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa.
W związku z tym widowiskiem na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku znajduje się ring (oktagon, nazywany też klatką), na którym stoczonych zostanie siedem walk. Nad areną wzniesiono 28-metrową konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw (szpon), która ma służyć oświetleniu. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.
Ponad cztery tysiące gości. Wśród nich Karol Nawrocki
Galę na terenie Białego Domu obejrzy ok. 4,3 tys. zaproszonych gości, w tym prezydent Karol Nawrocki. Na widowni zasiądą też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów mają stanowić wojskowi. Według "WSJ" od miesięcy Biały Dom jest zasypywany prośbami o bilety, a Trump sam dzwonił do przyjaciół z zaproszeniami.
Dodatkowo według różnych szacunków ok. 80-100 tys. osób będzie śledzić walki w klatce na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse. Chętni mogli zdobyć darmowe bilety w loterii.
UFC szacuje, że wydarzenie będzie kosztować 60 mln dolarów, z czego połowa zostanie odzyskana dzięki sponsoringowi reklamowemu. Biały Dom przekazał, że koszty ponosi UFC. - UFC finansuje i opłaca całe to wydarzenie - powiedział w oświadczeniu dla magazynu "Time" przedstawiciel Białego Domu. - Nie są wykorzystywane żadne pieniądze podatników poza tym, co i tak byłoby przeznaczone na normalne obowiązki pracowników - dodał. W wydarzenie zaangażowanych jest co najmniej siedem agencji federalnych.
Kontrowersje wokół gali UFC przy Białym Domu
Organizacja walk przy Białym Domu wywołuje niejednoznaczne reakcje, a do sądu wpłynął wniosek o zablokowanie tego wydarzenia. Organizacja Public Integrity Project zwróciła się do sądu w imieniu dwojga mieszkańców Wirginii o zablokowanie zaplanowanego na niedzielę wydarzenia. W pozwie argumentowano, że organizowanie takich prywatnych wydarzeń na trawniku Białego Domu jest zabronione, zbudowana tam arena nie uzyskała wymaganych zezwoleń i oceniono, że wydarzenie jest "głęboko skorumpowane". Sąd nie przychylił się w piątek do wniosku o zablokowanie gali.
Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jedynie 16 proc. Amerykanów uznało to za stosowne, a 46 proc. ankietowanych było odmiennego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Tylko 31 proc. Republikanów uznało to za właściwe. 18 proc. ankietowanych uważa się za fanów MMA.
W sobotę "Wall Street Journal" ocenił, że organizowanie gali przy Białym Domu ma zmobilizować elektorat prezydenta Trumpa. Zdaniem dziennika to pełne przemocy widowisko może też służyć projekcji siły amerykańskiego przywódcy.
O której rozpocznie się gala? Pogoda może pokrzyżować plany
Przed rozpoczęciem wydarzenia Trump weźmie udział w przyjęciu UFC Freedom 250 VIP. Według planu gala rozpocznie się o godz. 20 czasu lokalnego (godz. 2 w nocy w Polsce). Na zmianę harmonogramu mogą jednak wpłynąć warunki atmosferyczne: w Waszyngtonie możliwe są burze.
Po zakończeniu walk Trump ma udać się do Francji na szczyt G7. Według portalu Politico prezydent Francji Emmanuel Macron zmienił datę szczytu - pierwotnie zaplanowanego na 14 czerwca - tak, aby prezydent USA mógł wziąć udział w gali MMA.