Ojciec dziewięcioraczków: wszyscy do mnie dzwonili! Zadzwoniły władze Mali, nawet prezydent

Gdy dowiedział się, że został ojcem dziewięcioraczków, był zaskoczony, bo spodziewał się siedmioraczków. - Bóg dał nam te dzieci - stwierdził Kader Arby w rozmowie z BBC. - Jestem bardzo szczęśliwy - wyznał. Teraz czeka, aż cała gromadka razem z mamą wrócą do domu.

- Jestem bardzo szczęśliwy - powiedział we wtorek w rozmowie ze stacją BBC Africa ojciec dziewięcioraczków Kader Arby. - Moja żona i dzieci mają się dobrze - zapewnił. Mężczyzna został w Mali razem ze starszą córką. Pozostaje jednak w stałym kontakcie z żoną, która wciąż przebywa z noworodkami w Maroku.

Arby mówi, że nie martwi się o przyszłość rodziny. - Bóg dał nam te dzieci. On zadecyduje, co się z nimi stanie. Ja się o to nie martwie. Kiedy wszechmogący coś czyni, wie dlaczego - stwierdził mężczyzna.