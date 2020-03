Dziewiąta ofiara koronawirusa w USA. Nowe zalecenia: każdy może być zbadany

Do dziewięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w stanie Waszyngton (północny zachód USA), 27 osób jest zakażonych - poinformowały we wtorek władze stanowe. - Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wyda nowe zalecenia pozwalające zbadać każdego Amerykanina na obecność koronawirusa, jeśli zaleci to lekarz - oświadczył we wtorek wiceprezydent USA Mike Pence.