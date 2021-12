Rekordowa liczba dziennikarzy w więzieniach. Zamykają ich "ośmieleni autokraci"

293 dziennikarzy przebywa w więzieniach na całym świecie, będąc ofiarami represji w związku z wykonywaniem swojej pracy - to dane z najnowszego, corocznego raportu Committee to Protect Journalists. To najwyższa liczba zanotowana w historii tego badania. "Ośmieleni autokraci coraz częściej ignorują międzynarodowe normy, by utrzymać się przy władzy" - podkreślają autorzy raportu.