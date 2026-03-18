Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump zrezygnował ze swojego symbolu. Na jeden dzień

Spotkanie Donalda Trumpa i Micheala Martina w Białym Domu
Źródło: Reuters
Donald Trump jest kojarzony z długimi czerwonymi krawatami. Tym razem jednak założył inny. Powód jest prosty.

W Białym Domu odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Świętego Patryka. Premier Irlandii Micheal Martin spotkał się z Donaldem Trumpem.

Donald Trump spotkał się we wtorek z premierem Irlandii Michealem Martinem w ramach corocznej wizyty przywódcy Irlandii w Waszyngtonie
Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Szef irlandzkiego rządu dziękował Trumpowi za "potwierdzenie silnych więzi" między Irlandią a Stanami Zjednoczonymi. Podczas spotkania Trump stwierdził, że "ogromne relacje handlowe" między Irlandią a USA "będą się bardzo szybko rozwijać".

Miska koniczyny i wyjątkowy krawat

Podczas corocznej wizyty irlandzki przywódca tradycyjnie wręczył prezydentowi USA miskę koniczyny.

Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA
Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Uwagę zwrócił też wyjątkowy element garderoby Trumpa. Prezydent USA z okazji święta pokazał się w zielonym krawacie. Zielony to narodowy kolor Irlandczyków. Trump kojarzony jest z kolei z czerwonym krawatem. Długi (zdaniem niektórych nawet za długi), szeroki czerwony krawat stał się wręcz jego znakiem rozpoznawczym.

Źródło: Will Oliver/PAP/EPA
Źródło: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Trump okazjonalnie zakłada też krawaty w innych kolorach, np. złotym. Jak sam mówi, uwielbia ten kolor.

16.03.2025
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpIrlandia
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

