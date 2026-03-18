Trump zrezygnował ze swojego symbolu. Na jeden dzień

W Białym Domu odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Świętego Patryka. Premier Irlandii Micheal Martin spotkał się z Donaldem Trumpem.
Szef irlandzkiego rządu dziękował Trumpowi za "potwierdzenie silnych więzi" między Irlandią a Stanami Zjednoczonymi. Podczas spotkania Trump stwierdził, że "ogromne relacje handlowe" między Irlandią a USA "będą się bardzo szybko rozwijać".
Miska koniczyny i wyjątkowy krawat
Podczas corocznej wizyty irlandzki przywódca tradycyjnie wręczył prezydentowi USA miskę koniczyny.
Uwagę zwrócił też wyjątkowy element garderoby Trumpa. Prezydent USA z okazji święta pokazał się w zielonym krawacie. Zielony to narodowy kolor Irlandczyków. Trump kojarzony jest z kolei z czerwonym krawatem. Długi (zdaniem niektórych nawet za długi), szeroki czerwony krawat stał się wręcz jego znakiem rozpoznawczym.
Trump okazjonalnie zakłada też krawaty w innych kolorach, np. złotym. Jak sam mówi, uwielbia ten kolor.
