Trump zrezygnował ze swojego symbolu. Na jeden dzień

Spotkanie Donalda Trumpa i Micheala Martina w Białym Domu Źródło: Reuters

W Białym Domu odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Świętego Patryka. Premier Irlandii Micheal Martin spotkał się z Donaldem Trumpem.

Donald Trump spotkał się we wtorek z premierem Irlandii Michealem Martinem w ramach corocznej wizyty przywódcy Irlandii w Waszyngtonie

Szef irlandzkiego rządu dziękował Trumpowi za "potwierdzenie silnych więzi" między Irlandią a Stanami Zjednoczonymi. Podczas spotkania Trump stwierdził, że "ogromne relacje handlowe" między Irlandią a USA "będą się bardzo szybko rozwijać".

Miska koniczyny i wyjątkowy krawat

Podczas corocznej wizyty irlandzki przywódca tradycyjnie wręczył prezydentowi USA miskę koniczyny.

Donald Trump i Micheal Martin Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Dzień Świętego Patryka w Białym Domu Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Uwagę zwrócił też wyjątkowy element garderoby Trumpa. Prezydent USA z okazji święta pokazał się w zielonym krawacie. Zielony to narodowy kolor Irlandczyków. Trump kojarzony jest z kolei z czerwonym krawatem. Długi (zdaniem niektórych nawet za długi), szeroki czerwony krawat stał się wręcz jego znakiem rozpoznawczym.

Donald Trump w czerwonym krawacie Źródło: Will Oliver/PAP/EPA

Trump okazjonalnie zakłada też krawaty w innych kolorach, np. złotym. Jak sam mówi, uwielbia ten kolor.

Donald Trump w złotym krawacie Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Opracował Kuba Koprzywa /lulu