Swiatłana Cichanouska dziękuje Andrzejowi Dudzie: cieszę się, że mamy tak bliskiego przyjaciela jak Polska

Liderka białoruskiej opozycji odniosła się do wcześniejszego wpisu prezydenta Andrzeja Dudy, w którym wyraził on solidarność ze wszystkimi ofiarami dyktatury Alaksandra Łukaszenki. "Blisko 900 obywateli Białorusi jest więzionych przez Łukaszenkę tylko dlatego, bo chcieli, by ich Kraj był wolny i demokratyczny. Polska pragnie takiej samej Białorusi jak oni" - napisał. Prezydent zamieścił dwa wpisy - po polsku i białorusku. Każdy z nich został opatrzony hashtagiem: #StandWithBelarus.